EE. UU. reiteró alerta de riesgo para viajar a Colombia: estos son los lugares que pidió no visitar

En enero de este año, el departamento de Estado de Estados Unidos hizo la recomendación de no viajar a Colombia, específicamente a zonas como Arauca, Cauca (excepto Popayán), Norte de Santander (excepto Cúcuta), Nariño y Chocó (excepto Nuquí). Esto, debido al aumento en la violencia por parte de grupos armados que ha generado una difícil situación de orden público.

Ahora, este jueves 18 de octubre, la Oficina de Asuntos Consulares actualizó la emisión de la alerta mundial de precaución para los turistas, en los que una vez más incluía a Colombia en nivel 3 de 4, es decir, “reconsiderar viajar”.

Esta vez, pidieron a sus ciudadanos no acercarse a los departamentos de Arauca, Cauca (excluyendo Popayán) y Norte de Santander “por delincuencia y terrorismo”.

“Las organizaciones terroristas Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Segunda Marquetalia, así como el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, continúan operando y perpetrando atentados en Colombia”, argumentaron a través de su página web.

Por otra parte, señalaron que el gobierno de los EE. UU. tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que allí vayan, “ya que los viajes del personal del gobierno de los EE. UU. a estas áreas están severamente restringidos debido a preocupaciones de seguridad”.

Asimismo, pidieron evitar no viajar a la frontera de Colombia y Venezuela, pues advierten que los ciudadanos estadounidenses pueden ser detenidos al cruzar a territorio del gobierno de Nicolás Maduro.

De esta manera, el Departamento de Estado no excluye de mencionar la presencia de grupos armados ilegales como el ELN, Clan del Golfo, disidencias de las farc, entre otras. “Si bien los terroristas no se han dirigido específicamente a ciudadanos estadounidenses, los ataques podrían resultar en víctimas no deseadas”.

Para Hugo Acero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de seguridad, este mensaje “es un llamado de atención y lo que hay que hacer desde el Gobierno es poner todo su esfuerzo para tratar de recuperar la seguridad en esos territorios”, apuntó en entrevista con el medio la Voz de América.