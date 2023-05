Chef Leonor Espinosa molesta por alerta de EE. UU. de no viajar a Colombia: “¿qué espera para desmentir?”

El pasado 11 de mayo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, actualizó la alerta de viaje de sus ciudadanos para aquellos que deseen viajar a Colombia. Clasificándolo en nivel 3 de 4, ese país pidió “reconsiderar” volar hacia esa nación de Latinoamérica. Los argumentos fueron a causa de la “delincuencia y el terrorismo”. Recomendando ser cauteloso también “debido a disturbios civiles y secuestros”.

Sin embargo, la Administración de Joe Biden, alertó al máximo no viajar a los departamentos de Arauca, Cauca (excluyendo Popayán) y Norte de Santander. “Los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada y los homicidios, están muy extendidos. Los grupos terroristas están activos en algunas partes”, indicaron.

Además, señalaron que el gobierno de los EE. UU. tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que allí vayan, “ya que los viajes del personal del gobierno de los EE. UU. a estas áreas están severamente restringidos debido a preocupaciones de seguridad”.

Asimismo, pidieron evitar no viajar a la frontera de Colombia y Venezuela, pues advierten que los ciudadanos estadounidenses pueden ser detenidos al cruzar a territorio del gobierno de Nicolás Maduro.

De esta manera, el Departamento de Estado no excluye de mencionar la presencia de grupos armados ilegales como el ELN, Clan del Golfo, disidencias de las farc, entre otras. “Si bien los terroristas no se han dirigido específicamente a ciudadanos estadounidenses, los ataques podrían resultar en víctimas no deseadas”.

Para Hugo Acero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de seguridad, este mensaje “es un llamado de atención y lo que hay que hacer desde el Gobierno es poner todo su esfuerzo para tratar de recuperar la seguridad en esos territorios”, apuntó en entrevista con el medio la Voz de América.

Chef Leonor Espinosa le reclamó a Petro por “joder el turismo” tras alerta de Estados Unidos

Ante esta alerta emitida por la cartera de exteriores de los Estados Unidos, la reconocida chef colombiana, Leonor Espinosa, se mostró molesta e hizo un duro llamado al presidente, Gustavo Petro, para que tome acciones y el turismo “no se joda”.

“Presidente @petrogustavo ¿Qué espera para desmentir esta declaración y además, para comenzar a trabajar fuertemente por nuestra imagen en el exterior? Son miles, los colombianos económicamente dependientes del sector”.

Y finalizó, preguntándole por sus promesas en campaña de impulsar a Colombia como atractivo turístico. “¿Dónde quedaron sus promesas para un turismo protagonista en la supuesta transición económica y como uno de los mayores generadores de bienestar socioeconómico?”.