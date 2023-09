“Nequi y Visa presentan función de pago sin contacto con su tarjeta digital”: Andrés Vásquez CEO de Nequi en el Latam Fintech Market en Barranquilla

Publimetro entrevistó en el marco del Latam Fintech Market en Barranquilla a Andrés Vásquez Echeverri CEO de Nequi, quien hizo el anuncio de la unión entre Nequi y Visa para la nueva funcionalidad que permite a los usuarios de la tarjeta digital Nequi Visa realizar pagos sin contactos (contactless) directamente desde su dispositivo móvil con sistema Android, sin necesidad de la tarjeta física. Esta funcionalidad responde a la demanda y comportamiento de los usuarios de Nequi, línea de negocio de Bancolombia S.A., donde el 86% de los movimientos se realizan digitalmente.

A julio de este año, Nequi se consolida con más de 1.3 millones de tarjetahabientes que cuentan con su tarjeta débito Nequi Visa digital, de ellos, quienes cuenten con dispositivos móviles con sistema operativo Android podría de inmediato hacer uso de los pagos sin contacto, y quienes aún no la tengan podrán solicitarla desde la aplicación. La tecnología de pagos sin contacto estará disponible, inicialmente, para celulares con sistema operativo Android, y posteriormente para equipos con sistema iOS y para otros dispositivos que cuenten con tecnología NFC (Near Field Communication). Los usuarios que no tengan la Tarjeta Nequi Visa digital pueden solicitar la emisión desde la app en pocos minutos.

Suministrada Nequi y Visa presentan la función de pago sin contacto con su tarjeta digital y desde dispositivos móviles, para facilitar la cotidianidad de los usuarios.

La seguridad y protección de la privacidad de los usuarios de Nequi es una prioridad. Por ello, Nequi integró la tecnología de Visa Token Service, lo que implica que todas las tarjetas habilitadas de manera virtual en la aplicación cuentan con un número virtual (token) que reemplaza la información sensible de la tarjeta por un código de seguridad dinámico. Ese token es exclusivo de cada dispositivo, proporcionando así una capa adicional de seguridad.

¿Cuáles son las novedades que Nequi está presentando en el Latam Fintech Market en Barranquilla?

Nequi continúa su proceso de crecimiento, de fortalecimiento de la oferta. Hemos tenido bastantes novedades con nuestros productos y servicios. Recientemente lanzamos la opción de billetera o tarjeta digital dentro de la plataforma que está creciendo de una forma importante. La tarjeta digital ya no necesita un plástico para utilizarla en el mundo físico. La tarjeta se puede abrir en segundos. La aseguramos con una tecnología de seguridad, que utiliza la antena de los celulares para pagar en los datafonos, entonces no necesitas un plástico ni una tarjeta física para pagar en cualquier lugar y eso genera que los usuarios tengan una mayor aceptación de pagos en grandes cadenas, almacenes, en otros segmento de negocios, que antes tenían que acceder a una tarjeta física, para poder pagar en el punto. También puedes agregarla en la billetera de Google o Google Wallet, entonces todos los usuarios de Android tienen acceso. Es un anuncio del cual estamos muy felices.

Suministrada Nequi y Visa presentan la función de pago sin contacto con su tarjeta digital y desde dispositivos móviles, para facilitar la cotidianidad de los usuarios.

¿Nequi llegará a tener oficinas presenciales?

Nosotros tenemos una red de puntos físicos en todas las ciudades del país y es a través de la corresponsalía bancaria. Los puntos físicos de Nequi se van a seguir extendiendo y a fortalecer a través de la presencia física en los puntos de la cotidianidad de las personas. Una infraestructura de oficinas no es necesaria para el modelo de Nequi. Nosotros tenemos canales de atención que todos los días estamos fortaleciendo, el chat, la línea de atención, más la red de corresponsalía con las posibilidades de consignar y retirar el efectivo. Tenemos un número de 5.400 cajeros Bancolombia, 25.800 corresponsales bancarios, 22.6200 corresponsales Nequi (13.576 Puntos Red y 9.450 PTM). Esa es la estrategia de Nequi de cómo llegar a la presencia física con todos los colombianos.

¿Nequi por qué dejó de ser parte de Bancolombia?

Nequi pertenece a Bancolombia y es parte fundamental de su estrategia de crecimiento de inclusión financiera, de digitalización y de nuevos modelos de negocio. Nequi seguirá siendo del grupo Bancolombia. Estamos en proceso de la separación legal de Bancolombia como una entidad financiera vigilada, con su licencia propia. Eso es parte de la estrategia seguir siendo propiedad de Bancolombia y lo más importante es que para los usuarios este proceso no va a generar ningún impacto. Es por innovación del negocio que estamos haciendo este ejercicio de separación. Ya vamos muy avanzados. Tenemos el permiso de la Superintendencia de Servicios de la constitución de la compañía, estamos en la certificación de los procesos operativos para esta nueva compañía que tenemos constituida.

La plataforma de Nequi ha estado estable desde hace muchos meses ¿Han superado las fallas que han tenido en el pasado?

Hace mucho tiempo no ocurre. Y eso va súper bien. Llevamos meses de estabilidad de la plataforma, producto de toda una entrega de un equipo de trabajo, de un entendimiento, de la dimensión y la responsabilidad que tenemos frente a los usuarios y frente al efecto que generamos en la economía de las personas. Cualquier pequeño problema que tiene Nequi se siente mucho y eso lo estamos cubriendo con inversiones importantes en capacidad de la infraestructura, en mejoramiento en los sistemas de monitoreo de nuestro servicio y llevamos unos meses de estabilidad muy buenos dentro de lo que nos pusimos como meta mes a mes, pero esto es un seguimiento diario. El tema de estabilidad para nosotros es un tema del pasado.

¿Cómo les ha ido con los préstamos a las personas sin historial crediticio?

El tema del crédito va evolucionando muy bien. Los últimos meses se ha incrementado nuestra actividad en el tema. Hemos venido desarrollando y fortaleciendo nuestros modelos de entendimiento de los usuarios para poder ofrecer crédito. Una entidad financiera como Nequi tiene que entender muy bien a quién le presta y ese entendimiento de los clientes sin experiencia crediticia es un desafío muy grande. El hecho de utilizar Nequi en los pequeños negocios, las nóminas y recibir los salarios nos permite entender mejor al consumidor para poder prepararnos adecuadamente y ofrecer crédito. La información que se empieza a recoger nos permite apalancar el negocio. Este año desembolsamos más 82 mil préstamos en 2023 en las dos modalidades que tenemos. Tenemos el préstamo salvavidas que es un crédito pequeño, entre 100 mil y 500 mil pesos a un mes y allí también vamos conociendo la educación financiera, el entendimiento de los consumidores frente a la responsabilidad de pagar. El otro préstamo, más grande, que va entre 500 mil y cinco millones de pesos, llevamos 34 mil préstamos en 2023. Ese es nuestro foco y queremos seguir extendiéndolo a más personas. El entendimiento y hacer estos préstamos responsablemente es clave, porque hacer préstamos que la gente no está en capacidad de pagar, no es una solución a sus problemas es meterlos en más problemas y queremos estar del lado de las personas para ayudarles a que puedan escoger un crédito y que puedan pagarlo.

¿Cómo ve la proyección de Nequi hacia el futuro?

Vamos a continuar el tema de créditos donde vamos a tener unos avances importantes de poder abarcar la mayor cantidad de clientes de la base y ofrecerles este producto. Allí tenemos unos retos importantes. Otro punto importante son las remesas. En Colombia hay muchas personas que tenemos familiares en el exterior que nos ayudan económicamente. La posibilidad de recibir remesas del exterior es una funcionalidad que queremos seguir extendiendo y que también nos ayuda a entender el tema de los créditos y las capacidades de ingresos de nuestros usuarios. De igual forma, deseamos masificar el tema de seguros, cuya penetración todavía es muy baja y la educación financiera en Colombia es muy escasa en cuestión de seguros. Con Nequi les estamos ofreciendo un seguro de accidentes personales, que permite asegurar a las personas o un familiar, en unos planes muy económicos y estamos reduciendo el costo de los seguros a los usuarios de Nequi para que ni se den cuenta que están pagando un seguro, pero que tengan esa protección. Vamos a seguir fortaleciendo la oferta, que el tema de los pagos con QR, se va a transformar y seguir revolucionando en Colombia, que vamos a empezar a ofrecer la posibilidad de recibir pagos de otras entidades sobre Nequi y que estamos aquí cerca para entendernos mejor con nuestros usuarios y ofrecerles un mejor servicio en el tema de pagos y recaudos.

¿Cómo ha vivido la experiencia del Latam Fintech Market en Barranquilla?

Ha sido un evento muy enriquecedor. La asociación Colombia Fintech ha evolucionado de una manera importante por el crecimiento del evento en número de participantes pese a que ha sido un año difícil para muchas de las empresas de esta industria pero sorprendentemente ha sido un evento que casi dobló la asistencia del año pasado entonces nos ha permitido tener conversaciones con colegas y encontrar muchas oportunidades de seguir construyendo desde este ecosistema Fintech para resolver las necesidades que tiene Colombia apoyados en la tecnología.

¿De qué forma ha visto el crecimiento de Nequi en la costa Caribe donde es muy popular entre los pequeños y grandes comerciantes?

La Costa Caribe ha sido una de las zonas donde Nequi más ha impulsado sus negocios. Yo he estado tres días aquí en Barranquilla y todos los taxistas tienen Nequi, todas las personas en las ventas callejeras reciben Nequi, en las playas y en todos lados. Es una zona del país que creo que lo ha recibido muy bien. La gente ya no sale con una billetera o efectivo sino con un celular entonces eso ha permitido que los pequeños negocios incrementen las posibilidades de vender con todo su saldo en la cuenta. En la Costa hemos encontrado una gran actividad en el uso de Nequi adoptando nuestros servicios. La Costa, sin lugar a dudas, es una de las zonas del país que nos tiene más contentos.

Para activar el pago sin contacto con la Tarjeta Nequi Visa, quienes ya han adquirido este producto, deben realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la app Nequi en la sección ‘Tarjeta’.

2. Buscar en la sección el botón ‘pagar en datáfono’, ingresar y aceptar los términos y condiciones de uso (esto solo lo pide la primera vez).

3. Cuando se vaya a realizar el pago, se visualizará una notificación en la pantalla que indica que debe acercar el smartphone al datáfono para completar la transacción.

4. Velando por la seguridad de los usuarios y el cuidado de sus recursos, antes de realizar el pago siempre se solicitará autenticación biométrica sea huella o reconocimiento facial lo que garantizará que la persona dueña de la cuenta sea quien realice la transacción. También tendrá la opción de ingresar la clave del dispositivo. Asimismo, el usuario podrá pagar bajo esta modalidad en cualquier establecimiento sin necesidad de tener conexión a internet.