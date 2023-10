Migrante colombiano vio el asesinato de su perro por delincuentes en México: “Me cuidaba. Lo quería mucho”

12 países desde el sur hasta el norte de América, recorrieron juntos el colombiano Amílcar Jaime Sánchez y su perrito, ‘Niño’, para cumplir el sueño de llegar a Estados Unidos. La fiel compañía de este amigo de cuatro patas, causó sensación en redes sociales por la conexión que ambos tenían y su historia de caminar más de 7.000 kilómetros desde Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Honduras, Guatemala y México.

Sin embargo, el pasado viernes 6 de octubre, Sánchez fue víctima de un intento de hurto por parte de delincuentes al parecer vinculados a la Mara Salvatrucha, una pandilla criminal internacional, en Monterrey, Nuevo León.

Él alcanzó a escapar y como venganza, los asaltantes tomaron por la fuerza a ‘Niño’ y sin ninguna piedad lo lanzaron a los rieles cuando un tráiler pasaba, atropellándolo fatalmente.

“Me mataron a mi cachorrito hermoso, yo que lo traía de tan lejos, de tan lejos que traía a mi cachorro y ellos los mataron. Ha cruzado 12 países conmigo, pasó por muchas cosas y las pasamos los dos, me cuidaba y yo lo cuidaba a él, lo quería mucho. Llegaron y me mataron a mi cachorro, que es lo que más me duele, me duele porque era mi compañero de mi viaje, yo ando solo”, dijo con profunda tristeza Amílcar Sánchez, al medio local, ADN 40.

Ahora, este joven pide justicia mientras evalúa la posibilidad de cumplir el sueño americano que esperaba hacerlo junto a ‘Niño’. “Me mataron a mi cachorrito yo que lo traía de tan lejos, de tan lejos que traía a mi cachorro y ellos lo mataron esos hijos de p***... Mi niño”.

Según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la frontera con Centroamérica llegan hasta 6.000 migrantes diarios, mientras que a la de Estados Unidos arriban hasta 10.000.