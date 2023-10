“Gracias Colombia”: el padre Chucho está por regresar al país, el religioso abordará el segundo vuelo humanitario

Luego de que la Cancillería anunciara que se realizarían vuelos humanitarios, junto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para la repatriación de los colombianos atrapados en el conflicto de Israel y Palestina, se espera que cerca de 2002 connacionales puedan volver al territorio colombiano y reencontrar son su familia. Entre los compatriotas que se encontraban en Israel uno de los que más llamó la atención fue el sacerdote conocido como el padre Chucho, uno de los religiosos más conocidos en el país.

Jesús Hernán Orjuela, como es el nombre de pila del sacerdote, estaba en medio de una peregrinación con otros colombianos, mexicanos y ecuatorianos cuando se desataron los bombardeos entre el Estado judío y el grupo Hamás.

Pese a que el primer vuelo de repatriación ya salió con los primeros 110 colombianos, el padre ‘Chucho’ afirmó en varias entrevista que él no podría irse hasta que todos sus peregrinos hubieran retornado a casa: “Mi compromiso era que si se quedaba uno, pues me quedaba. Vamos para Colombia. Estamos pendientes para salir al aeropuerto de Tel Aviv, rumbo a nuestra patria y pidiéndole a Dios que traiga la paz”, fueron las palabras del religioso en una entrevista con Focus Noticias.

No obstante, el siguiente vuelo programado por la Cancillería se realizará este 13 de octubre, allí se espera que los colombianos restantes puedan retornar al país, entre ellos los 46 que estaban junto al sacerdote. “Los jóvenes que me preocupaban también viajan conmigo, entonces, ya puedo viajar con ellos. Es muy agotador este tiempo. No le deseo a nadie esta experiencia dolorosa”, dijo el religioso.

El padre Chucho está próximo a regresar a Colombia

Por medio de un video compartido en las redes sociales del programa Día a Día, se conoció que el religioso abordará el segundo vuelo humanitario enviado por el Gobierno Nacional para repatriar a los colombianos que permanecían en Israel.

“Gracias Colombia, agradezco a nuestra patria, ya con el último peregrino, ya podemos regresar con la paz de Dios”, fueron las palabras del sacerdote en el aeropuerto de Tel Aviv.