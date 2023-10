¿Buscando defensa? Uribe recorrerá universidades para exponer y escuchar preguntas sobre su caso penal

El pasado viernes 6 de octubre, tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó, por tercera vez (una en 2022 y otra en mayo de este año), la nueva solicitud de la Fiscalía de precluir el caso contra el expresidente, Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Dentro de los argumentos expuestos en la audiencia, el togado señaló que él no puede ordenar al ente investigador acusar; y, además, que no aportó las pruebas suficientes para pedir este recurso judicial que permite dar por finalizado el proceso penal sin que se agote todas las etapas procesales cuando no existe mérito para acusar al procesado, tal como lo determina la rama judicial.

Ahora, lo que se viene para el exjefe de Estado, son tres caminos en manos de la Fiscalía: asignar un nuevo fiscal que lo llame a juicio; que radiquen un escrito de acusación en su contra; o precluir uno de los dos delitos.

Uribe recorrerá universidades para exponer y responder preguntas sobre su proceso judicial: así le fue

El Partido Centro Democrático, publicó en su cuenta de X, un comunicado donde informaron que el expresidente recorrerá los claustros universitarios del país, “para exponer su caso judicial y responder todas las preguntas que quieran formularle”.

Pues bien, este jueves ya empezó y la primera Institución que eligió fue la Universidad del Rosario. Con dos fotografías, mostró su intervención desde su posición frente al caso, en una de las aulas, donde hubo presencia de docentes y estudiantes.

“Gracias a la Universidad del Rosario por haberme permitido exponer mi caso judicial y responder preguntas de los estudiantes”.

Según el Partido, “en los próximos días continuará el recorrido por otros claustros universitarios del país”.

En qué consiste el caso contra Uribe

El caso contra el exprimer mandatario comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del exmandatario contra Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, decidió no abrir investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos.

Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular las versiones de varios exparamilitares para que declararan contra Cepeda.

Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención domiciliaria del expresidente, quien el 18 del mismo mes renunció a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía.

Ahora el proceso debe volver a una audiencia común y un juez debe volver a decidir si acepta la proposición de la Fiscalía de precluir el caso o vuelve a emitir una orden para que este ente actúe en el caso.