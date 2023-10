MinHacienda no dio de viabilidad financiera a la Reforma de Salud, polémica tras debate en la plenaria de Cámara de Representantes

La representante por el Partido Alianza Verde, Martha Alfonso, quien además es la coordinadora ponente de la Reforma de Salud, aseguró en medio del segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes que el proyecto no cuenta con el concepto del Ministerio de Hacienda porque no considera que sea requerido. “La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque no creemos que lo requiera, lo que está haciendo la reforma es una redistribución, un cambio de uso en procura de mejor calidad y mayor acceso a la atención, con la misma plata que tiene asignado año a año y que es un presupuesto creciente, ya garantizado, cerca del 24 % del presupuesto general de la nación se destina a la salud en Colombia”, dijo la congresista.

Estas declaraciones despertaron la preocupación de otros congresistas, quienes expresaron su inconformidad, tendiendo en cuenta que este concepto es uno de los más importantes. Frente a las palabras de su colega, la representante del Partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, expresó que: “para construir los Centros de Atención Primaria en Salud se necesitan 11,3 millones de pesos; para mejorar las condiciones laborales del personal en salud, se necesitan 9 billones de pesos; para agrandar Adres se necesitan entre 1 y 3 billones de pesos”.

Por su parte Katherine Miranda, representante del Partido Verde, explicó que el impacto de esta Reforma “tendría un costo anual de entre 4 y 7 billones de pesos por la implementación del nuevo sistema de salud”, tomando como referencia lo expresado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

Sin embargo, pese a las múltiples polémicas que se desataron al interior de la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado en 35 de sus artículos tras ocho horas de debate. Sin embargo, varios congresistas aseguraron que la Reforma presenta varios problemas de inconstitucionalidad y de trámite, por lo que muchos aseguraron que de aprobarse el proyecto sería demandado ante la Corte Constitucional.