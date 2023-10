Una mesa de diálogo que tambaleó: Gobierno y EMC de las disidencias acordaron suspender acciones ofensivas

El pasado domingo 8 de octubre en Tibú, Norte de Santander, se llevó a cabo la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias Farc, comandado por Iván Mordisco quien reemplaza a alias Gentil Duarte, asesinado en 2022. Con la presencia de 5.000 personas entre la comunidad Internacional, Organizaciones de la Sociedad Civil y miembros del Gobierno, inició este tan anhelado encuentro que tambaleó y protagonizó momentos de tensión.

Por largas tres horas de espera, en los que no había información clara sobre lo que pasaba, comunidades que habían viajado desde lugares alejados como Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo, entre otros, se levantaron de sus sillas y gritaron: “no nos movemos de aquí si el Gobierno no decreta el cese al fuego”; “no nos hicimos 40 horas de viaje para que no concreten el cese al fuego” y “los muertos han sido nuestros, no de los ricos. Aquí estamos comprometidos por la paz, nadie nos ha pagado. Estamos por voluntad propia”.

Incluso, en un video compartido en redes sociales, se ve como dos líderes sociales -al notar que una vez inició el evento el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda no se encontraba en su silla y Andrey Avendaño, vocero de esa guerrilla, se bajó de la tarima- salió a exigirle al funcionario del Gobierno decrete el cese al fuego bilateral.

“Esto es una falta de respeto del Gobierno. Ya van dos veces, al cañón de Micay el 25 tampoco fuiste. Tú no puedes salir Danilo hasta que no firmes. Tienes que escucharnos. No puedes seguir haciendo eso”. “Respetan al pueblo o nos hacemos respetar”, sentenciaron.

Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), indicó que esta mesa de diálogos es una buena señal -sumada a la del Eln- “para lograr compromisos más sólidos en busca de la paz por parte del Estado Mayor Central”.

Además, “nos encontramos cerca de un periodo electoral, y es crucial que, idealmente, esta mesa de diálogo genere acuerdos para evitar sabotajes a las elecciones y la realización de acciones armadas durante este período electoral”.

Cese al fuego si iniciará

Varios meses de incertidumbre duró las conversaciones entre las partes, previos al evento en Tibú. Para ese grupo armado “sin el cese no hay mesa”, como argumento de discrepancia ante la propuesta del Gobierno de cambiar lo pactado el 19 de septiembre en Suárez (Cauca), donde determinaba un cese al fuego desde el 8 de octubre por 10 meses, por un cese al fuego progresivo y territorial, es decir, por ciertas zonas de país empezando por ese municipio de Norte de Santander.

Pues bien, ante los buenos ojos de esta nueva negociación conforme a la política de Paz Total del presidente Petro, las comunidades campesinas, indígenas, afros, de mujeres y demás escucharon lo tan esperado: desde el 8 de octubre a la medianoche se suspendieron acciones ofensivas con el fin de proteger a la sociedad civil; y el 16 de octubre iniciará el cese al fuego bilateral como también el inicio formal al proceso de Diálogos de Paz con la instalación de la Mesa.

“A partir de hoy las partes hemos tomado la decisión de parar la guerra y continuar con el Proceso de Paz iniciado entre el Estado colombiano y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, como forma para materializar una paz estable y duradera con justicia social y ambiental”, anunciaron las partes en un comunicado.

La lista de cinco puntos acordados que duró más de 8 horas en anunciarse bajo el calor sofocante de Tibú, fue aplaudido en medio de júbilo. “Como no podíamos irnos sin un acuerdo, hemos llegado a la conclusión de que a partir de este momento se ordena por parte de nuestra organización y del presidente la suspensión de las operaciones ofensivas”, dijo Andrey Avendaño, vocero del EMC de las disidencias.

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, expresó que “con el aval del Presidente se ha decidido cesar desde hoy a la media noche las operaciones ofensivas. Damos el primer paso en este proceso para abrir una mesa que se construirá en los territorios”.

Mientras que Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno Nacional, explicó a los asistentes que “las delegaciones estamos reunidas, quiere decir que la mesa está funcionando de hecho. Pero el acto formal y protocolario todavía no. Estamos tomando decisiones y le llamamos mesa preparatoria, pero ya está funcionando”.

Finalmente, el Gobierno indicó que delegados seguirán en el Catatumbo “para seguir escuchando sus peticiones justa. Tendremos la presencia permanente de #MisiónPaz para escuchar sus iniciativas”, dijo Rueda de cara a las mesas de diálogo que se desarrollarán en medio del cese al fuego a partir de su expedición, que se espera sea el próximo lunes 16 de octubre y se desarrolle a nivel nacional por los próximos tres meses.