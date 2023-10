Alza de precio del diesel ya tiene fecha: minHacienda anunció incremento que duraría varios meses

A la par del alza al precio del galón de gasolina, el Gobierno Nacional ya tiene fecha definida para el incremento en el valor del diesel. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esta decisión se basa en suplir el hueco fiscal que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), en el que, dice, a final de año, alcanzará el 94 %. “Es algo que no podemos aplazar, le cuesta demasiado al Estado, pero concertemos”, argumentó.

Respecto al jefe de esa cartera, para ello debe haber “una socialización muy grande con todos los sectores para que no impacte la inflación y no genere otro tipo de problemas. Por lo pronto, podría decir que el diésel no lo vamos a tocar en plena jornada electoral”.

Por varios meses aumentará el precio del diesel: MinHacienda ya anunció a partir de que fecha será

En las últimas horas, durante el congreso 48 del gremio de carga, Colfecar, el ministro Ricardo Bonilla anunció que a partir del mes de febrero del próximo año subirá el precio del diesel.