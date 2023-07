“Queremos enfrentar la situación”: camioneros advierten que podrían quedarse sin trabajo ante posible aumento del diesel

"No juegue con fuego porque de pronto se quema": camioneros a MinHacienda por propuesta de subir precio del diesel. Ministro de Hacienda y presidente de Asociación de Camioneros. 14 de julio de 2023

Aunque el Gobierno Nacional había informado que el precio del diesel no iba a aumentar de precio, a diferencia del galón de gasolina, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, puso en reconsideración esta decisión y advirtió que evaluará el incremento hasta que se cierre el déficit de la gasolina. “Vamos a cerrar primero la brecha de gasolina, nos faltan cuatro meses e inmediatamente después comenzamos a mirar qué hacemos con el diésel, pero tenemos que tener con más calma porque ahí está el transporte masivo y está el transporte de carga”.

De acuerdo con el titular de la cartera de Hacienda, para ello debe haber “una socialización muy grande con todos los sectores para que no impacte la inflación y no genere otro tipo de problemas. Por lo pronto, podría decir que el diésel no lo vamos a tocar en plena jornada electoral”. Es decir a finales del mes de octubre de este año.

Tras este reciente anuncio, el gremio de transportadores de carga se pronunciaron a través de redes sociales y hablaron de las principales afectaciones que tendría esta decisión.

“Señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, vemos muy desafortunadas y nocivas las declaraciones que le dio ayer a los medios de comunicación, donde como un emperador nos dice que el precio del diésel tiene que ser a 15.000 pesos”, expresó Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.

Recordándole que habían concretado con el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Transporte, “las mesas técnicas para estudiar, concertar y llegar a un final sobre los nuevos precios de los combustibles en Colombia, llámese gasolina o diésel”.

Camioneros advierten que podrían quedarse sin trabajo ante posible aumento del diesel

Aunque en el video, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, lanzó una dura advertencia al ministro de Hacienda, “no juegue con fuego porque de pronto se quema”, este viernes 14 de julio aseguró en un tono más cordial, que por el momento no se irán a Paro, pero sí habló de las consecuencias que podría haber en el sector de llegar a tomarse la decisión de aumentar el precio del diesel.

“Desde octubre se habló con el presidente Gustavo Petro y acordaron se iban a abrir unas nuevas mesas técnicas para definir nuevos precios de combustibles (gasolina y diésel) porque Colombia produce el 70% de los combustibles que usa y solamente importa el 30% y se termina cobrando a precio internacional todo”, afirmó para Caracol Radio.

A su vez, el líder gremial propuso al Gobierno avanzar en la creación de una nueva fórmula con un grupo de econometría y otros expertos en combustibles, para así apalear el aumento.

“No es necesario irnos a movilizaciones, pero el mismo camionero no tendrá la plata para tanquear y no podrá operar para que viajo y cargo. A eso nos vamos a enfrentar de enero de 2024. Queremos enfrentar desde ya la situación”, acotó.