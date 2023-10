“Si alguien tiene una foto mía borracho le pago 1 millón de dólares”: Gustavo Bolívar

En una entrevista con la periodista Eva Rey, que se caracteriza por hacer preguntas íntimas y personales, el hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, respondió varias; sin embargo, una de las que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si había borrado película alguna vez y dijo que nunca se ha emborrachado, por lo que terminó haciendo la millonaria propuesta.

Entre las varias preguntas que le hizo la periodista Eva Rey, empezó hablando de su vida sexual al preguntarle cuándo fue la última vez que hizo el amor, a lo que respondió que fue hace un mes y dijo que la campaña no le daba tiempo.

En el segmento de preguntas también habló de si tenía aspiraciones de llegar a ser el presidente de Colombia, a lo que respondió: “mucho más adelante”.

Gustavo Bolívar pagaría 1 millón de dólares a quien le muestre una foto suya borracho

En el momento en el que le preguntó, si alguna vez había borrado la película o el casete como se dice popularmente y que es cuando se llega a un nivel elevado de ingesta de licor que se olvida por completo algunos momentos de la noche.

“¿Haz borrado película alguna vez?”, le preguntó Eva Rey, a lo que de inmediato respondió: “Yo no bebo. Yo nunca me he emborrachado”.

Eva sorprendida le dijo: “¡Ah! Tú nunca te has emborrachado. Yo no te puedo creer”. Entonces, el candidato hizo la tentadora propuesta: “Si alguien tiene una foto mía borracho le pago un millón de dólares”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Con Gustavo Petro lo hizo”, “¡¡¡Vea pues!!! ¡¡¡Tan sano!!!”, “carajoooo, el pobrecito de Bolívar tiene pa’ pagar un millón de dólares”, “Faltó decir que va a misa, dona el salario y paga impuestos”.