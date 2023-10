“El fiscal general compulsó copias contra mí basado en un interrogatorio no legal”: Petro reaccionó a decisión de Barbosa

Casi a las 11 de la noche del lunes la Fiscalía se pronunció a través de un comunicado en el que informó que en el marco de la investigación contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente, pidió que se investigue a Gustavo Petro por posible financiación irregular de la campaña.

“El fiscal delegado ante el tribunal que lleva el caso ha compulsado copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para que de acuerdo con la competencia de cada entidad, se indague la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia, o cualquier otro hecho que revista característica de delito”, indicó la entidad encabezada por Francisco Barbosa.

Según la Fiscalía, en el interrogatorio a Petro Burgos que se le hizo el pasado 02 de agosto, “el investigado, en presencia de su abogado de confianza, realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia”.

Tras estas acusaciones, el mandatario no dudó en pronunciarse y dijo que no cometió ningún delito porque él no estaba en campaña en el momento en el que se realizó el acto político al que se refiere la Fiscalía y que se hizo en Barranquilla.

“El fiscal general compulsa copias contra mi, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mi, cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora”, indicó.

Luego, agregó:

“De manera aberrante una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados. Y de manera mas aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no esta cobijado por la ley electoral de campañas”.

Más adelante en el trino dijo: “Ni al interrogador de la fiscalía, ni a la periodista se les ocurrió si quiera comprobar la fecha del acontecimiento, para ver si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas”.

Finalmente explicó que el “hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes”.