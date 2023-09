“Un juez me dio la libertad”: Nicolás Petro señaló a miembros de la Fiscalía de vulnerar sus Derechos Humanos

La Fiscalía General de la Nación, encabezada por Francisco Barbosa, radicó recientemente un escrito de acusación en contra de Nicolás Petro, acto que va en continuidad a la investigación que este ente le realiza por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ante esto, el hijo mayor del máximo mandatario de los comentarios salió a hablar en su defensa por medio de sus redes sociales, lugar en el que recibió más criticas que apoyo.

“Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron”, fueron las primeras reacciones del mayor de los Petros, al enterarse del procedimiento que lo llevara en días futuros a enfrentar un juicio. Pero, los días han ido pasando, y en la tarde de este sábado 30 de septiembre, la pareja de la actriz Laura Ojeda, hizo uso de la web para acusar a los miembros de la fiscalía de haber vulnerado sus Derechos Humanos.

“Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, manifestó el exdiputado por medio de su cuenta en la red ‘X’, en donde acumula más de 198.000 seguidores.

“El que lo tiene presionado y bajo estrés es su papá”, “Cuente todo para que lo dejen en paz y vallase a vivir bien lejos de Colombia. Pase la página y dedíquele tiempo a su familia”, “Lo que hizo la Fiscalía fue un secuestro extorsivo”, y “El libreto del cinismo”, fueron algunas de las reacciones al post.

