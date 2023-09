En el programa de Juan Diego Alvira, la mujer reveló que ha tenido relaciones íntimas con un espíritu diabólico por más de 20 años

Un insólito caso tiene consternados a muchos internautas. Una mujer asegura que fue víctima de un demonio por 20 años. Desde los 14 años, el espíritu la agredía y tenía relaciones íntimas con ella.

“A mis 14 años estaba acostada tipo 3:00pm. Cuando de un momento a otro, sentí como una mano desde los pies, hasta que subió a la parte superior de mi pecho. Me estaba tocando y a mí se me hizo muy raro. Me asusté y me desperté. Desde ese momento empezó recurrentemente a venir como un espíritu a tener sexo conmigo”, relató Paola Flórez en entrevista para el programa que conduce Juan Diego Alvira ‘Sin Carreta’.

Paola Flórez contó que este espíritu la atacó por 20 años. Detalló que en ocasiones pudo ver su rostro.

“Siempre él se posesionaba encima de mí y empezaba, digamos, como el acto sexual. Era un hombre muy grande, pero el día en el que le alcancé a ver el rostro, era una persona como… haga de cuenta, como el rostro de una gárgola. Tenía como colmillos”, confesó la mujer en el reconocido programa.

Maritza Montealegre, psicóloga experta en estos casos, señaló que los íncubos, el tipo de espíritu que tenía la víctima no es común.

“Un íncubo es una entidad demoníaca. Es una entidad de bajo astral y denominamos a las entidades de bajo astral como a todas aquellas que se ven como larvas, como entidades que se especializan en tomar a las personas y tomarles su energía”, apuntó el parasicólogo Jairo Urbex.

Lo que más sorprendió a los internauta sobre este caso es que Paola Flórez confesó que tuvo una conexión especial con el demonio: “¿Te llegaste a enamorar de ese espíritu?”, preguntó el periodista de ‘Sin Carreta’. “Sí”, dijo la víctima en el programa del reconocido Juan Diego Alvira.