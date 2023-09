Los retos del mundo para mejorar la calidad de vida, según Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro entregó amplio discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que abordó variedad de temas de interés nacional e internacional.

Petro inició su intervención haciendo un breve recuento de su paso por Chile, donde estuvo conmemorando los 50 años del golpe de estado a Salvador Allende. Luego, mencionó algunos datos que había dicho en su primer discurso de hace un año en ese mismo recinto, para dar paso a un amplio análisis sobre la migración, el medio ambiente, las drogas y la economía.

Más noticias: “Ha sido un periodo de derrota”: Gustavo Petro interviene en la Asamblea General de la ONU

Claves del discurso del presidente Petro en la ONU

El presidente hizo una reflexión sobre la situación actual del mundo, donde catalogó una serie de acontecimientos policríticos que entorpecen el avance de la calidad de vida.

“La guerra sigue, el hambre continua, la recesión aumenta, y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción”, afirmó el primer mandatario.

Entre las diferentes “crisis de la vida” que recopiló, destacó que el cambio climático es un eje de vital importancia. Explicó que si no se frena la hecatombe contra los recursos naturales, estaremos condenados a seguir el camino hacia la extinción humana.

“En mi patria, el país de la belleza: Colombia, el país de la explosión de la vida, en el 2070 solo quedarán desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraídos por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital: el agua”, agregó el mandatario.

Consideró la situación migratoria como un total Éxodo

Analizando la situación económica, política, social y migratoria a nivel global, el presidente manifestó que el mundo ha venido atravesando un “periodo de derrota para los gobiernos y la humanidad”. Agregó que por esas variables y los fracasos de los gobiernos “ha crecido el éxodo en las fronteras”.

“Hoy son decenas de millones, mañana según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado tres mil millones, huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables”, anotó el mandatario.

También hizo fuertes críticas a los métodos que han implementado las naciones para evadir a los migrantes. Las considera poco humanas e ineficientes.

El asunto es de especial interés para Colombia. Según datos de Migración, por la selva del Tapón del Darién, estarían cruzando aproximadamente 3.000 personas diariamente, con la ilusión de llegar a Estados Unidos (EE.UU).

Política de drogas en el mundo

El presidente consideró que la prohibición de la hoja de coca y el cannabis era la expansión del fentanilo. Incluso, abogó por los pequeños eslabones del narcotráfico y criticó el actuar de los países consumidores.

“Sembraron injusticias, señores, y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, en vez de enfrentar la soledad en que viven las juventudes de sus propios países, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces han pasado a las drogas de la muerte: al fentanilo”, anotó el presidente.

Además, catalogó la guerra contra las drogas como un asunto racista y clasista, puesto que nunca se persiguió a “al yuppie de Manhattan”, pero sí se hizo contra campesinos y pequeños cocaleros que poco se benefician de ese mercado ilegal.

El conflicto como impedimento para avanzar

El mandatario colombiano volvió a poner sobre la mesa la guerra como principal impedimento para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que, a nuestros países, los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. (…) olvidaron que, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, había que cesar todas las guerras. Pero ayudaron a prender una porque al poder mundial les convenía en sus juegos de tronos”, aseveró Petro.

Comparó a Palestina con Ucrania

El presidente ‘metió el dedo en la llaga’ al comparar dos de los conflictos más polémicos de la historia reciente. Algunos interpretaron su afirmación como un ‘dardo encendido’ contra los EE.UU.

“¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?”, cuestiono. Dijo que el mundo debe condenar tanto lo que ha hecho Vladímir Putin en Ucrania, como lo que está haciendo el estado de Israel con Palestina.

Incluso, propuso crear “dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida”, propuso el presidente Petro.

Más noticias: Hermana de Amparo Grisales salió a hablar sobre rumores que indican que la ‘diva’ es abuela de ídolo de Nacional

Críticas al mercado y un plan Marshall por el medio ambiente

Petro insistió en la necesidad de reformar el sistema financiero mundial para financiar la descarbonización.

“La mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo provendrá de los fondos públicos. Liberar lo público para salvar la vida”, expresó.

Acto seguido propuso un cambio financiero para reducir la deuda pública y poder financiar proyectos medioambientales.

“Si se reduce la deuda de todos los países, pagándoles a los dueños de la deuda sus acreencias, con una emisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Derechos Especiales de Giro, habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los presupuestos y fondos públicos. Así podremos financiar el plan Marshall por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y ambiental en el planeta, el Plan para superar, mitigando y adaptando, la crisis climática que es la crisis de la vida”, concluyó.

Para cerrar su discurso, el presidente mencionó a sus familiares con el fin de hacer un llamado para crear conciencia medioambiental.

“Quiero que mis nietos, que hoy son bebés, puedan vivir alejados del apocalipsis y de los tiempos de la extinción, quiero que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión: expandir el virus de la Vida por las estrellas del universo”, concluyó Gustavo Petro.