“Seguridad democrática de Uribe fue funesta”: excoronel durante comparecencia en la JEP por falsos positivos

Este lunes, en Yopal, Casanare, se llevó a cabo el inicio de la audiencia pública en la que 24 comparecientes harán su reconocimiento de responsabilidad en ‘falsos positivos’ cometidos en este departamento entre 2005 y 2008. Se trata de 21 exintegrantes del Ejército, entre ellos un general retirado, además de un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del Caso 03 o Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

En Casanare, durante este periodo, según la investigación que lleva el Caso 03, hubo 296 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por integrantes de la Brigada 16 del Ejército.

En la audiencia hicieron presencia 116 víctimas acreditadas ante la JEP, personas provenientes de distintos municipios de Casanare cuyos familiares fueron asesinados y presentados como supuestas bajas en combate.

Según el Alto Tribunal de Paz, en el contexto de Casanare, revelaron la actuación de una red criminal de, al menos, 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los ‘falsos positivos’. Esta red se implantó y operó en la Brigada XVI, bajo el mando del general (r) Henry William Torres Escalante.

“¿Dónde están esos valores y esos principios de los que habla? ¿Usted hablando de principios y valores cuando se convirtieron en una organización criminal para matar inocentes como eran nuestros seres queridos? Pónganse la mano en el corazón y no se escuden en Dios. Digan la verdad, no oculten más verdades y no se tapen más verdades entre ustedes, por favor”, dijo Astrid Tumay, víctima y tía de Elder Aponte Tumay, asesinado en julio de 2006, tras haber sido señalado falsamente de ser extorsionista.

Durante la audiencia, Wilson Camargo Tamayo, coronel (r) explicó cómo el aparato criminal que se desarrolló bajo su comandancia en el Gaula Casanare, inició con encubrimientos que él hizo de operaciones en las que se dio de baja a personas de forma irregular.

Camargo expresó cómo la interacción con las víctimas y los espacios propiciados por la JEP le dieron otra perspectiva del conflicto, tanto así que se dirigió directamente al expresidente Álvaro Uribe y su “fracasada” política de seguridad democrática. “He evidenciado que la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe fue una política totalmente funesta”, dijo.

Camargo, brindó testimonio sobre como utilizaron a una menor que había sido reclutada forzosamente y que se desvinculó del grupo armado, como informante. “Le llevaron el dinero allá, creo que fueron 10 o 50 millones, no me acuerdo bien, pero ella fue aprehendida ahí en el parque principal de Yopal y la llevamos al grupo Gaula. Contrario a la ley, no la colocamos a disposición del ICBF de forma inmediata, sino que explotamos la información que ella tenía de conocimiento del frente 28 de las Farc y exactamente de alias ‘Danilo’ que era el jefe de finanzas”.