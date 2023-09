“Me escribía desde el chat de Ana María, haciéndose pasar por ella” Madre de joven asesinada en México dio detalles sobre el feminicidio de su hija

El exministro de Hacienda del país, José Manuel Restrepo, informó a través de sus redes sociales que su sobrina, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de un feminicidio en México.

La joven que tenía 18 años de edad estudiaba medicina en México. Su madre, a través de redes sociales, informó que el exnovio de su hija sería el presunto responsable. “Mi hija, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de un feminicidio presuntamente por parte de su exnovio el pasado 12 de septiembre de 2023 en nuestra casa”.

En conversaciones con Caracol Radio, la madre de la menor, Ximena Céspedes, dio detalles inéditos de lo que fueron los últimos momentos antes del feminicidio de su hija.

La madre informó que la expareja de su hija, Allan Gil, le escribía a los padres de la joven a través de su celular, haciéndose pasar por ella, “me escribía a través del chat de Ana María como si fuera ella, diciendo que estaba en crisis y que iba a cometer un suicidio”.

Céspedes también indicó que el exnovio de su hija era una buena persona y que no sabe cómo sucedió esto.

El presunto responsable de los hechos, Allan Gil, ya fue detenido, así lo confirmó la Fiscalía General de México. La madre de la joven no ha tenido ninguna clase de contacto con el presunto feminicida o con su familia. “Desde el dolor de la madre no sé si soy capaz, no sabemos si ellos están ubicables o no, lo detuvieron, me preguntaron si iba a ir a a audiencia, en este momento sería incapaz de verlo, dejaré que el juicio completo siga y ya veré si en algún momento soy capaz de eso”.

