“Le sugiero a Galán, un poco de matemáticas y lógica formal”: Gustavo Petro se fue contra Juan Manuel Galán

Una de las críticas más fuertes que ha vivido el presidente Gustavo Petro desde que asumió su rol como mandatario es que constantemente hace comentarios a través de plataformas digitales que despiertan rechazo entre sus opositores. Tanto así que en las últimas semanas plataformas como X se han llenado de memes y burlas a las publicaciones compartidas. Precisamente, entre las más recientes actualizaciones del mandatario se fue de frente contra Juan Manuel Galán por su defensa ante la clase media.

El debate en redes comenzó cuando el director del Nuevo Liberalismo reaccionó a una noticia que citaba una frase del mandatario colombiano en la que afirmó: “No se trata de volver pobres a los ricos, se trata de enriquecer a los pobres”. Esta afirmación se emitió en el reciente viaje del presidente con la comunidad colombiana residente en Nueva York, allí el mandatario expuso su visión sobre la desigualdad agregando que, “La desigualdad social no se soluciona volviendo más pobres a los ricos. A veces se nos critica creyendo que eso es lo que queremos. Hoy tenemos una reunión con los más ricos de Colombia; no, no se trata de empobrecerlos, se trata de enriquecer a los pobres, que es un camino diferente. Se trata de recortar esas distancias no tumbando los que están arriba en su riqueza sino ascendiendo en el progreso social para los que están más abajo, y eso implica una serie de reformas democráticas”.

Ante el comentario, Juan Manuel Galán prendió alertas alegando que básicamente la traducción del mensaje de Petro era que,“se trata de acabar la clase media, la industria y tener un mar de pobres subsidiados, condenados a la esclavitud clientelista”.

El comentario de Galán no cayó para nada bien al mandatario que inmediatamente reaccionó de forma directa atacando al político y explicándole que no tenía sentido lo que decía: “Le sugiero a Galán, un poco de matemáticas y lógica formal: si hay tres conjuntos de personas: ricos, clase media y pobres, si se enriquecen los pobres ¿no aumenta es la clase media? Entonces, ¿de dónde deduce Galán que si se enriquece a los pobres se acaba la clase media?”, escribió.

