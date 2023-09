Franklin Lozano, aspirante a la Gobernación del Magdalena por la coalición Hagamos Grande el Magdalena, publicó un video en la red social X (antes Twitter) el pasado 21 de agosto, en el que aborda la situación de feminicidios, maltrato intrafamiliar y abuso sexual en Santa Marta y se compromete a tomar medidas concretas para proteger a las mujeres de la región.

En su mensaje, el candidato (que se inscribió por firmas y luego fue coavalado por varios partidos) enfatiza que la ciudad ocupa el cuarto lugar en el país en cuanto a feminicidios reportados: “Santa Marta, ocupa el cuarto lugar del país con más feminicidios reportados, las cifras de violencia sexual y violencia contra la mujer son alarmantes. Seré el GOBERNADOR que las proteja. ¡Las invito para que juntos HAGAMOS GRANDE EL MAGDALENA!”.

En una parte del video, Lozano conversó con dos mujeres y compartió con ellas estadísticas sobre la violencia de género en la región:

“Rosa, y para ti también Ariana, ¿sabían que los indicadores de violencia contra la mujer y los indicadores de violencia intrafamiliar, porque en el Magdalena y en Santa Marta también maltratan mucho a los niños y a las niñas, son muy altos? Imagínense, solo desde enero a junio del 2023, hay más de 630 casos reportados en Santa Marta.

En el año 2021 y 2022, más de 600 casos en cada año. Y eso que estábamos en pandemia y la gente no reportaba la información. Ni hablar de la violencia sexual, más de 189 casos en seis meses. Esto tiene que parar.

En mi gobierno, las mujeres se van a sentir protegidas. Yo convivo en mi casa con puras mujeres, mi esposa, las niñas; soy el único hombre de mi casa y así como protejo a mi familia, voy a proteger a todas las mujeres del Magdalena”.

Candidato a la gobernación del Magdalena mezcló datos imprecisos sobre la violencia de género en Santa Marta

Colcheck verificó sus afirmaciones sobre feminicidios, violencia intrafamiliar y violencia sexual porque, luego de hacer un análisis, encontramos que acierta en parte de sus datos pero es impreciso en otros y presenta como recientes algunos que están desactualizados.

En primer lugar, consultamos al candidato acerca de las fuentes en las que basó su discurso. Nos indicó que una de ellas es un informe del Instituto de Medicina Legal sobre la violencia intrafamiliar en ciudades capitales durante el período de enero a junio de 2023. La otra, un boletín sobre el comportamiento de la violencia interpersonal en los departamentos de la Región Norte, emitido en el año 2021.

Sin embargo, Lozano no nos proporcionó detalles sobre la fuente que respalda su afirmación de que Santa Marta ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en casos de feminicidio. Tras revisar las fuentes mencionadas anteriormente, no encontramos información que respalde este dato específico.

“Santa Marta, ocupa el cuarto lugar del país con más feminicidios reportados”

Falso

De acuerdo con la Corte Constitucional en la Sentencia C-297 de 2016, el feminicidio corresponde “[...] al tipo penal que castiga la muerte de las mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que favorece y las expone a múltiples formas de violencia”. Aunque parece que ya existen un concepto claro y unos parámetros para definir qué es un feminicidio, es común encontrar diferencias en el número de casos reportados por la Fiscalía entidades como el Observatorio de Feminicidios de Colombia y la Fundación Justicia para Todas.

Esto podría deberse a que cada entidad u organización no gubernamental (ONG) considera diferentes variables al categorizar el asesinato de una mujer como feminicidio. Al consultar a la Fiscalía al respecto, nos afirmaron seguir el artículo 104A del Código Penal para hacer esta categorización. Cuyo artículo dice lo siguiente:

Por otro lado, de acuerdo con Estefanía Rivera Guzmán, coordinadora del Observatorio de Feminicidios en Colombia , este va mucho más allá: “Nosotras entendemos el feminicidio como violencia feminicida, que es una manifestación de poder, una forma de ejercer control sobre la vida de las mujeres por parte de los hombres. Tenemos una comprensión diferente de la violencia feminicida incluso en comparación con algunas instituciones.

Sostenemos que es crucial ir más allá de considerar el feminicidio únicamente en el contexto de relaciones erótico-afectivas. A veces se asume que los feminicidios solo ocurren cuando el agresor es el compañero, ex compañero, novio o ex novio, amante. Esta perspectiva no solo limita la comprensión de la violencia feminicida, sino que también genera inconsistencias en los datos”.

En el Observatorio cuando están evaluando los casos de feminicidios toman en cuenta la información de la circular de medicina legal para identificar distintos tipos de agresiones, como la violencia sexual o la sevicia. También analizan cómo se llevó a cabo el asesinato y si hubo tortura involucrada.

Para Rivera estas diferencias sobre el registro de feminicidios que se presentan entre instituciones como la Fiscalía y las entidades no gubernamentales son algo “muy problemático porque, primero, el Estado no tiene un dato real del impacto de la violencia feminicida….

Y eso implica que, si no se tiene claro un número, un registro, un sistema de información para registrar la violencia feminicida, va a ser muy difícil para el Estado poder tomar las decisiones necesarias para prevenir, atender, eliminar y reparar a las personas víctimas de la violencia feminicida”.

Entrando en detalle en la afirmación del candidato Lozano, quien mencionó que Santa Marta ocupaba el cuarto lugar en el país en cuanto a feminicidios reportados, contactamos a la Fiscalía. Según la información proporcionada por la entidad para el período comprendido entre 2021 y 2023, se han registrado un total de 8 casos de feminicidio en la ciudad. De estos casos, 2 ocurrieron en lo que va de 2023, 3 en 2022 y 3 en 2021.

A pesar de que intentamos obtener datos sobre la posición de la ciudad en términos de feminicidios a nivel nacional según la Fiscalía, no logramos acceder a dicha información.

Por otro lado, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios de Colombia, entre enero y junio del 2023, Santa Marta se ubicó en el séptimo lugar en comparación con otras ciudades principales, con un total de 6 casos reportados. Este dato la sitúa detrás de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

Colcheck Feminicidios Colombia Enero - Junio 2023 por departamento. Fuente: Red feminista antimilitarista. Observatorio feminicidios Colombia.

Incluso, en 2022, Santa Marta ocupó el noveno lugar en feminicidios entre las ciudades principales, con un total de 8 casos reportados. En contraste, con 2021, cuando la cifra fue de 14 casos reportados y se ubicó en el sexto lugar.

Colcheck Casos de feminicidios en 2023 por cada 100 mil mujeres.

Colcheck Feminicidios Colombia 2022 por departamento. Fuente: Red feminista antimilitarista. Observatorio feminicidios Colombia.

Según datos de la misma organización, el departamento del Magdalena en general ocupa el puesto 16 en términos de tasa de feminicidios, es decir, por cada 100.000 mujeres.

En marzo del presente año se hizo una publicación en un medio de comunicación de Santa Marta que giró en torno a una información que mencionó Norma Vera Salazar, docente y defensora de los Derechos Humanos. En dicho medio, se afirmaba que la profesora había dicho que la ciudad ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional en feminicidios.

La contactamos para aclarar este punto y ella explicó que no se refería a eso, sino que la ciudad ocupaba el cuarto lugar en violencia de género. Esto incluye, por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual contra las mujeres, y otros factores.

Si comparamos los datos de la Fiscalía y el Observatorio de Feminicidios en Colombia con la declaración de Franklin Lozano, podemos concluir que esta es falsa, ya que el político exageró, ya que la ciudad de Santa Marta no ocupa ni ha ocupado recientemente el cuarto lugar en todo el país en relación con este tipo de muertes.

“Solo desde enero a junio del 2023, hay más de 630 casos reportados [de violencia intrafamiliar] en Santa Marta (...) En el año 2021 y 2022, más de 600 casos en cada año”

CUESTIONABLE

En su vídeo, Lozano afirmó que en el primer semestre de 2023 se han registrado más de 630 casos de violencia intrafamiliar en la ciudad. Además, mencionó que en 2021 y 2022 se reportaron 600 casos de violencia intrafamiliar por año.

Como mencionamos al principio, una de las fuentes de Lozano fue el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, al comparar detenidamente los datos proporcionados por el candidato con las cifras oficiales del Instituto, encontramos que coinciden algunos y difieren otros.

En primer lugar, Lozano acertó en la cifra de violencia intrafamiliar reportada para el primer semestre de 2023, ya que el Instituto de Medicina Legal efectivamente registró 630 casos durante ese período.

Por otro lado, hemos encontrado que los números del Instituto de Medicina Legal en 2022 y 2021 discrepan significativamente de los proporcionados por Lozano, ya que se registraron 1.094 y 834 casos respectivamente.

Ahora, si nos vamos a las estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va de 2023 se han reportado 935 casos de violencia intrafamiliar en Santa Marta, de los cuales 792 involucran a mujeres. Estos números tampoco coinciden plenamente con las afirmaciones de Lozano.

Y la diferencia es aún mayor en 2022 y 2021. En estos años, la Policía registró un total de 1.584 y 1.363 casos, lo que significa que duplica la cifra proporcionada por el candidato.

En cuanto a las afirmaciones sobre violencia intrafamiliar, encontramos que son cuestionables, pues aunque el dato proporcionado por el candidato sobre el número de casos en el primer semestre del 2023 es correcto, según el Instituto de Medicina Legal, al contrastarlo con los registros de la Policía Nacional, observamos notables diferencias.

Por otro lado, las cifras presentadas por Franklin Lozano para los años 2022 y 2021 son inexactas, ya que no coinciden ni con los registros de Medicina Legal ni con los de la policía. Por lo que encontramos que Lozano minimizó las cifras reales, las cuales incluso llegan a duplicar las proporcionadas por él

“Ni hablar de la violencia sexual, más de 189 casos en seis meses”

VERDADERO PERO

Otro de los temas que Franklin Lozano aborda es el de la violencia sexual. En su video, menciona que se han registrado 189 casos en un semestre, aunque no especifica en qué periodo, se puede decir que se refiere de enero a junio de este año, ya que eso es de lo que hablaba a lo largo del video.

Sin embargo, la fuente citada por el candidato fue un boletín de Medicina Legal del primer semestre del año 2021 sobre el Comportamiento en violencia por presunto delito sexual en víctimas mujeres en los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, San Andrés - Providencia y Sucre.

En un apartado de dicho boletín se hace referencia a que hasta junio de 2021, en el Instituto de Medicina Legal, se habían practicado 189 exámenes médico-legales por presunto delito sexual en mujeres.

Esto podría generar confusión, ya que, como se mencionó anteriormente, en el vídeo Lozano estaba proporcionando cifras y datos sobre el primer semestre de 2023, pero mezcló esta información con datos del mismo periodo pero del 2021, sin hacer la aclaración correspondiente.

Colcheck Cuadro- Fiscalía.

Al finalizar el año 2021 Medicina Legal cerró con un total de 254 exámenes médico-legales practicados en Santa Marta en relación con presuntos delitos sexuales.

Ahora bien, si revisamos cifras más actualizadas de la ciudad, según la misma institución, en los primeros siete meses del 2023 se contabilizan 168 exámenes médico-legales por estos delitos, una cifra que es inferior a la que sugirió el candidato.

Por otro lado, consultamos el Observatorio Nacional de Violencias de Género, cuya fuente primaria es la Fiscalía. La información disponible llega hasta el año 2021, pero encontramos que en ese año en Santa Marta se registraron un total de 135 casos de violencia sexual, de los cuales el 91,9% afectó a mujeres.

SIVIGILA Cuadro SIVIGILA

Por último, es importante señalar que la afirmación de que hubo 189 casos de violencia sexual en Santa Marta en un semestre es VERDADERA PERO está desactualizada y fuera de contexto. Esto se debe a que el candidato estaba dando datos del primer semestre de 2023, mientras que la cifra que mencionó proviene de un boletín del año 2021, sin que lo aclare en su video.

* Este chequeo es producto del ciclo de talleres ‘Cubrimiento de elecciones regionales y fact-checking’ organizado por Consejo de Redacción con el apoyo del Centro Carter.