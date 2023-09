¿Rápido y furioso reto mazamorra?: peligrosa maniobra de motocarro por poco termina en tragedia en Antioquia

Una transitada vía del departamento de Antioquia, fue el escenario escogido por un temerario conductor para realizar una maniobra que de haber sido vista por algún agente de tránsito en ese momento le acarrearía la inmovilización de su vehículo; tipo de automotor que es reconocido por muchos por ser utilizado para la venta de productos autóctonos de esta región colombiana como: el peto dulce; la mazamorra; y el arroz con leche.

Ya son más de 1,6 millones de reproducciones las que acumula el corto videoclip compartido por el usuario de TikTok, Juan Pablo Trujillo , quien captó con su cámara la manera en que este pequeño automotor decidió realizar una escena que para muchos es digna de hacer parte de las películas, ‘Rápido y furioso’, pero que para otros navegantes digitales es totalmente reprochable y puede poner en riesgo al resto de actores viales.

En las imágenes, que por cierto son amenizadas por la canción ‘Tokyo Drift’, del grupo Teriyaki Boyz, banda sonora del tercer film de la saga ‘Reto Tokyo’ ; se observa al pequeño vehículo llevar movilizarse con solo dos de sus tres ruedas, acción que podía terminar en un trágico volcamiento.

Sumado a esto, el carro tipo ‘Tuc tuc’, zigzagueó por todo el carril, teniendo varios pasos por la berma y la doble línea amarilla; además de que este temerario acto se presentó durante dos peligrosas curvas de la vía que comunica al municipio de Buritaca con Santa Fe de Antioquia.

“El que tiene motocarro lo maneja como le dé la gana”, “¿se derramó la mazamorra y el arroz con leche?”, y “Estas cosas no pasan en Europa y por eso no me voy”, fueron algunos de los comentarios en la web.

