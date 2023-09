Denuncian que 21 tortugas bebés murieron en sus nidos en Providencia: esto respondió la autoridad ambiental

Fundación no compres, adopta Tortugas muertas en playas de Providencia.

Una lamentable denuncia ambiental se dio en el mes de julio en la isla de Providencia. La Fundación Adopta y no compres denunció que 21 tortugas después de eclosionar de sus huevos murieron presuntamente abandonadas en una playa de anidación en la isla de San Andrés y Providencia, la cual cuidaba la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA.

La Fundación Adopta y no compres afirmó que Coralina “no fue responsable ni comprometida con el cuidado de estas tortugas; pues es más que evidente que no hubo ningún tipo de monitoreo, y se excusan en el cambio de las condiciones ambientales. Exigimos a la Gobernación de San Andrés y al presidente Gustavo Petro que se indague a fondo esta situación y se apliquen las medidas justas y necesarias para que esto no vuelva a suceder”.

Por su parte, Coralina respondió en un comunicado sobre lo ocurrido “el pasado 16 de julio del presente año salió a desovar una tortuga carey, especie marina de la familia de los quelónidos y única del género Eretmochelys en la playa de Manzanillo. De acuerdo a registros adelantados por la Corporación y la estructura base que se cuenta para estos procedimientos, estaba programado para la semana del 11 de septiembre el nacimiento de varias crías, teniendo en cuenta las revisiones y monitoreos de días anteriores a las fechas estimadas para realizar el respectivo seguimiento”.

Tortugas bebés murieron en sus nidos en Providencia: esto dijo la autoridad ambiental

Afirmaron que por el cambio climático los nidos fueron afectados. “Dadas las condiciones climáticas de altas temperaturas y lluvias presentadas en las islas de Providencia y Santa Catalina, el pasado fin de semana la eclosión se presentó a los 45 días, en consideración a que el promedio normalmente se da entre 50 a 60 días. Además, CORALINA maneja un cronograma de monitoreo presencial sumado a otras funciones a cumplir como Autoridad Ambiental Territorial, por lo cual al momento de la situación no se encontraba personal de la entidad en el lugar, por lo cual tampoco es cierto que los nidos se encontraban a su suerte”.

Coralina informó que cuidar las tortugas carey es de vital importancia debido a varios factores, ya que estas especies marinas enfrentan numerosas amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Algunas razones clave son:

• Biodiversidad marina: Contribuyen al equilibrio del ecosistema al alimentarse de esponjas y medusas, ayudando a controlar sus poblaciones y mantener la salud de los arrecifes de coral y otros hábitats marinos.

• Especies en peligro de extinción: Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esto significa que su población ha disminuido significativamente y corre el riesgo de desaparecer si no se toman medidas de conservación efectivas.

• Conexión con la salud del océano: Su supervivencia está vinculada a la calidad del agua y la salud de los arrecifes de coral.

• Conservación de la diversidad genética: La pérdida de un gran número de ejemplares puede reducir la variabilidad genética y hacer que la población sea más vulnerable a enfermedades y cambios ambientales.

• Protección de áreas de anidación: Las tortugas carey viajan largas distancias para anidar en playas específicas. La conservación de estas áreas de anidación es esencial para garantizar que las tortugas tengan un lugar seguro para reproducirse y poner huevos.

• Cambio climático: El cambio climático tiene un impacto en los patrones de temperatura del agua y puede afectar la reproducción y la supervivencia de las tortugas carey, así como la distribución de sus presas.