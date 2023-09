“Comunista”: A Agmeth Escaf le tiraron una cerveza y lo insultaron por reclamar a la familia de Luis Díaz

Durante partido de Colombia vs Venezuela, Agmeth Escaf terminó insultado y le lanzaron una cerveza a la cara. Darcy Queen. 7 de septiembre de 2023

Desde el Estadio Metropolitano en Barranquilla, 50 mil espectadores de distintas ciudades se dieron cita para disfrutar del partido entre Colombia y Venezuela, en la primera fecha de la Eliminatoria al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Sin embargo, mientras el partido comenzaba a las 6 de la tarde, ocurrió un altercado que involucró al congresista Agmeth Escaf y la familia del delantero de la Selección, Luis Díaz. Fue la periodista Darcy Quinn, quien reveló el video en donde se les ve discutiendo por las sillas.

El representante a la Cámara les pregunta que número de puesto tienen y les reclama por al parecer estar sentadas en un puesto que no les corresponde. “Mira amigo, nosotros también somos la familia de Luis Díaz... (inaudible)”, le dice molesta una joven. “A nosotros nos pararon”. “Nadie tiene silla”. “Ay ya mami siéntate, no me voy a parar”, son las frases que se escuchan por parte de los asistentes del jugador.

Durante el disgusto, otras personas que estaban observando lo que ocurría empezaron a gritarle a Escaf. “¡Fuera! ¡Fuera!”. Sin embargo, la grabación no muestra al responsable, pero si el momento en que alguien le arroja cerveza a la cara del congresista, mientras piden calma.

Te puede interesar: ¡Qué ternura! Así alienta el hijo de James a la ‘Tricolor’

En otro ángulo de la grabación, uno de los testigos grabó a un asistente que lo insultó por su partido político. “¡Abráse de aquí llave!”. “¿Por qué?”, le dice el representante tranquilo. “Porque es un hijueputa que está acabando con el país, malparido. Comunista hijueputa”.

Familiar de Agmeth Escaf, rechazó los insultos

La exesposa del congresista, María Antonia Pardo, rechazó el trato hacia el congresista y contó que tuvo sus hijos tuvieron que salir de las gradas donde Escaf fue insultado para salvaguardarlos.

“Lo que acaban de hacerle a mi familia en Barranquilla es inaceptable y muy doloroso. Echarles cerveza en la cara, robarles sus puestos, insultarlos por el tema “Arturo Char”, abuchearlos, acosarlos, es de verdad una cosa espantosa que habla muy mal de la gente que se comportó de esa manera (casi todos de estratos altos de la ciudad). Por proteger a mi mamá, una señora de 73 años, mis dos hijos se tuvieron que salir de las gradas en donde pretendían ver lo que sería un partido feliz y refugiarse en un palco. Le agradezco a la persona que los acogió y protegió. Confieso que tengo el corazón roto. ¡Qué cosa tan triste!”.

El mal rato de ⁦@agmethescaf⁩ en el Metropolitano. le reclamaba sus sillas a las familia de Luis Díaz y terminaron sacándolo del estadio pic.twitter.com/SFYhYHHvY3 — Darcy Quinn (@darcyquinnr) September 7, 2023