Agmeth Escaf explicó el ‘agarrón’ con la familia de Luis Díaz y aprovechó para ‘darle palo’ a Vicky Dávila

Esto no fue lo qué pasó. Ojalá el contexto fuese este que describe @VickyDavilaH en su revista, pero lo cierto es que no se trató de un tema de sillas nada más. En efecto llegué y no había puestos libres porque se los habían cogido a pesar de ser puestos numerados, pero el… https://t.co/24xvx5HMoi