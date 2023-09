“Afrontaré mi defensa sin desfallecer”: las primeras palabras del capturado Arturo Char en su llega al país

Tras la noticia de la llegada del expresidente del Congreso a Colombia, Migración compartió las primeras imágenes de Arturo Char, quien es requerido por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir. “Siendo cerca de las 18 y 41 pm del 7 de septiembre de 2023 aterrizó una aeronave privada proveniente de Miami (Florida, EEUU), transportando al ciudadano colombiano Arturo Char Chaljub y 3 pasajeros, miembros de su familia”, explicó la entidad.

En su trino, Migración indicó que realizó el proceso respectivo, “así como el proceso de verificación según lo ordena la norma vigente (Dec 1067 de 2015). Tras culminar el proceso administrativo y comprobar su buen estado de salud, la Entidad lo puso a disposición de la autoridad judicial competente”.

Desde el Aeropuerto Ernesto Cortissoz en la ciudad de Barranquilla, Char se pronunció a través de su cuenta en X, asegurando que desde que fue notificado de la orden de captura, “empecé a adelantar las gestiones para viajar a Colombia y presentarme lo más pronto posible para ponerme a disposición de la Honorable Corte”.

El exsenador por el Cambio Radical, dijo además que “nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EEUU por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”.

Esto último, pues de manera muy coincidencial, Char cambió su lugar de residencia en Estados Unidos -donde tiene nacionalidad- luego de que el alto tribunal le abriera formalmente un proceso penal en 2022.

Finalmente, el exlegislador dijo que “mi inocencia será rarificada en lo que queda por delante del proceso. Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra. Y resolver mi situación de manera favorable rápidamente”.

Y es que parte de estos “testigos”, está la ex la excongresista Aida Merlano, condenada por la Corte en primera y segunda instancia, quien en declaraciones afirmó que él y la familia Char, la ayudaron a escaparse de un centro odontológico en octubre de 2019.

Además, según la Corte, en 2017 se habría planeado una operación masiva de compra de votos en el departamento del Atlántico que terminó en las elecciones legislativas de 2018 y por ende la curul de Arturo Char. “Dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político”, se lee en el documento del tribunal.

Una vez se surtan los trámites con Migración Colombia en Barranquilla, el exsenador Arturo Char será trasladado por la Policía hasta Bogotá y permanecerá bajo custodia en las instalaciones de la Dijin. Mañana viernes, a primera hora, será presentado ante la Corte Suprema de Justicia.

