Petro se defendió del “millón y pico de votos impulsados desde cárceles”: estaría ‘furioso’ con su hermano

Una nueva polémica explotó al interior del Gobierno nacional, tras las declaraciones de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, en el programa Los Informantes de Caracol Televisión. Esta vez, Juan Fernando Petro aseguró que el presidente ganó las elecciones por “un millón y pico de votos impulsados desde las cárceles”.

“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que (Álvaro) Uribe entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro que en lugares donde (Gustavo) Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo (Petro) obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (...) con ese millón y pico de votos fue que ganó”, señaló el hermano del presidente Petro.

De inmediato, esos señalamientos hicieron eco y se convirtieron en noticia nacional. Por su parte, el presidente salió en su defensa y tildó ‘mentiroso’ a su hermano.

“Pues siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Urabá Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes”, aseguró Gustavo Petro, dando a entender que lo que dijo su hermano, no es cierto.

Por otra parte, aclaró que su triunfo “se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca”, escribió el presidente”.