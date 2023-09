Una ‘platica’ de más: así puede reclamar la devolución del IVA para el mes de septiembre

Dos millones de hogares, serán beneficiarios del nuevo pago de los recursos del programa Devolución del IVA, por parte del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Desde el próximo lunes 4 hasta el domingo 24 de septiembre, las personas podrán recibir el pago.

Esta iniciativa, que nació a raíz de la pandemia, pretende que la población más vulnerable, reciba un recurso a partir del impuesto que grava el consumo de productos diarios y servicios. Quienes pueden acceder, son aquellas personas inscritas en el Sisbén, en la categoría 4, por lo que es importante mantener actualizado la información del municipio donde reside.

En esta oportunidad, son más de 700.000 nuevos beneficiarios los que recibirán este recurso económico, por un valor de $267.000. Lo que corresponde a $89.000 pesos por cada ciclo de 2023 y una inversión de la entidad de 534.000 millones de pesos.

Para recibirlo, usted recibirá un mensaje de texto donde le anunciará que ya podrá acercarse al operador de pago SuperGIROS y sus aliados, en los más de 22.000 puntos de pago en todo el país.

Si usted tiene un pago reprogramado correspondiente al 2022 y no cobra la transferencia dentro del periodo definido, no podrá hacerlo en el futuro.

Te puede interesar: Petro vs Argos: ¿qué pasó en los Montes de María con el despojo de tierras a miles de campesinos?

Tenga en cuenta que este es un apoyo monetario que se entrega gratuitamente, si le cobran por reclamar este giro en los puntos habilitados usted debe denunciar esta situación ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

¿Cómo saber si soy beneficiario de la devolución del IVA?

Al igual que otros programas de beneficios y ayudas del Gobierno, la única forma de saber si es o no beneficiario es ingresando a la web oficial de Prosperidad Social. Allí encontrará una guía de paso a paso para saber cuál es el estado en el que se encuentra su proceso. Por ejemplo, Registrado, Beneficiario, No Elegible o No vigente.