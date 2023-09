Petro vs Argos: ¿qué pasó en los Montes de María con el despojo de tierras a miles de campesinos?

El pasado miércoles 30 de agosto, el presidente Gustavo Petro llegó al corregimiento de El Salado, en el Carmen de Bolívar (Montes de María), para entregar más de 700 hectáreas de la Agencia Nacional de Tierras, a 272 familias rurales víctimas del conflicto armado y reincorporados firmantes de Paz. Desde allí brindó un discurso que fue retransmitido en una alocución en la televisión nacional en la noche del 31 de agosto, donde nuevamente criticó a la prensa -a pesar de las alertas reiteras de la FLIP- y a la oposición, quien lo ha acusado de “expropiador”.

“El día de hoy, buena parte de los medios de comunicación se han dedicado a hablar de que queremos expropiar la tierra, expropiación exprés. Un artículo que ni siquiera fue presentado al debate del Plan Nacional de Desarrollo”, aseveró.

En su discurso, aseguró que no hay justicia en los procesos judiciales que transcurren por restitución de tierras. “Cómo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas, si los procesos judiciales duran más que la vida de la persona, que la vida de la víctima”.

Asimismo, mencionó a la cementera y concretera Argos, señalando que “se quedaron con tierra de desplazados” en esa subregión del país. “Hoy nos acusan de expropiadores. ¿Alguien, en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso o partidos políticos, acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos?”, cuestionó.

Argos se defiende asegurando que “siempre obró de buena fe”

Ante esta acusación, la multinacional Cementos Argos S.A, se defendió por medio de una carta firmada por su presidente Jorge Mario Velásquez.

En la misiva, explican que adquirieron 6.600 hectáreas en los municipios de El Carmen de Bolívar y Ovejas a partir del 2008, como una “inversión de la Organización, antecedida de una invitación pública del Estado a través de documentos del CONPES que incentivaron la acción del sector privado para promover condiciones de desarrollo a través de la inversión en esa región del país”.

La invitación referida por la empresa, es a lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe -primer mandatario durante 2002-2010, al ser reelegido- quien también salió a exculparse a través de un video en su cuenta de Twitter. “Argos, empresa honorable, con patriotismo, no despojadora de tierras, empezó un programa para sembrar 40.000 hectáreas de maderados. El Gobierno Santos lo truncó. Habría sido una gran posibilidad de empleo e ingresos para complementar la política de seguridad en los Montes de María”.

Continuando con la carta de Argos, justificaron que para la “adquisición” de hectáreas “se adelantó una debida diligencia que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos, sin intermediarios, pagando el justo precio y apegados en todo momento a la ley”.

Empresario antioqueño dijo que expresidente Uribe lo invitó a “invertir” en Montes de María

En el informe final de la Comisión de la Verdad -el resultado de cuatro años de investigación, escucha comprometida y diálogo sobre más de medio siglo de guerra y conflicto armado- incluye en uno de sus casos ‘La compra masiva de tierras por Cementos ARGOS en los Montes de María’.

En tres capítulos, la Comisión develó como este territorio esencialmente campesino se habían convertido en 2002, como la zona con mayor población desplazada forzosamente dada la disputa violenta del territorio por los diferentes actores del conflicto armado. Entre 1997 y 2004, solo de El Carmen de Bolívar salieron desplazadas más de 90 mil personas.

Como ejemplo del despojo de tierra, expusieron un caso ocurrido el 10 de agosto de 2008, donde en el marco de un consejo comunal realizado en San Juan Nepomuceno, campesinos denunciaron presiones de inversionistas foráneos para provocar la venta de sus parcelas a precios irrisorios.

Aunque el expresidente Álvaro Uribe rechazó en su momento que “quieran adueñarse de las tierras de nuestros campesinos”, después se sabría que el propio Uribe Vélez era el principal promotor entre empresarios antioqueños de la compra de tierras en los Montes de María. En su debida oportunidad, el diario El Tiempo dio cuenta de esta “doble militancia” presidencial, al publicar una entrevista en la que un empresario antioqueño, cercano al presidente, admitió que su decisión de comprar derivó de la invitación del gobierno a invertir en la zona para generar empleo, se lee en el informe de la Comisión.

El entramado de Argos para comprar miles de hectáreas a precios irrisorios

Respecto al Grupo Argos, la mayor cementera del país, esta adquirió más de 6.600 hectáreas entre los años 2005 y 2012 en los Montes de María, a través de una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas), cuyos integrantes compraron tierras a $300 mil la hectárea para vender a precios hasta 11 veces más altos en escasos 18 meses. “Mi papá decía que habían 130 hectáreas de tierra y sólo aparecieron 60 y las pagaron a 600 mil pesos”, relató a la Comisión una habitante de la región. “Las compré porque Argos me pidió tierras, Invesa me pidió tierras, mucha gente me pidió tierras”, dijo Álvaro Ignacio Echeverría, pionero de compras en la región.

Dentro del entramado encontrado por la Comisión y que según Jhenifer Mojica, consultora en temas agrarios y ambientales, hubo un “patrón” en las acciones del Grupo Argos -quien dio entrevista a Rutas del Conflicto para la investigación ‘La compra sistemática de tierras por Argos tras el desplazamiento de campesinos- consistía, entre otras, en una red de actores económicos, jurídicos y políticos, que tenían como función diseñar y poner en marcha medidas de protección de las operaciones en terreno para garantizar la posterior transferencia de los predios, a efectos de que Cementos Argos pudiera explotar las tierras así adquiridas de manera tranquila. Esto es, sin perturbaciones de sus derechos de propiedad ni sobresaltos mediáticos. Además, garantizar el ocultamiento de la ruta de adquisición de los predios, para ocultar la participación de Argos en este entramado.

Argos sí fue despojador de tierras, según 16 sentencias que le dieron la razón a las víctimas

La Fundación Forjando Futuros registró en su informe Empresas, violencia, despojo y concentración de tierras, un total de 66 empresas cobijadas por sentencias de restitución (a corte mayo de 2020), en las que no solo ordenan restituir predios, sino también suspender títulos mineros y/o anular hipotecas bancarias, ranking que, señalaron, de lejos encabeza Cementos Argos S.A.

En efecto, hasta la fecha, las Salas Civiles Especializadas de Restitución de Tierras de los tribunales de Cartagena, Cúcuta, Bogotá, Cali y Antioquia han proferido 16 sentencias en contra de la cementera, referidas a predios localizados en El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre. En total, le han ordenado a la cementera que restituya 1.224,8 hectáreas a familias campesinas de los Montes de María, repartidas en una treintena de predios.

Esto, luego de que en ninguno de los casos Argos pudo demostrar buena fe exenta de culpa, justificándose, por ejemplo, como el desconocer las motivaciones de los campesinos para vender sus parcelas, a pesar del contexto de violencia que bien era sabido y que según los magistrados de restitución de tierras los campesinos que vendieron sus predios lo hicieron como consecuencia del desplazamiento forzado.

De esta manera, la Comisión de la Verdad concluyó que el objetivo de Argos era ambicioso: adquirir tierras de alta calidad, a bajo costo, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala.

Además, las sentencias revelan una refinada estrategia de Argos para despistar y encubrir sus movidas económicas, jurídicas y políticas para acumular tierras, previa adquisición de las mismas a precios relativamente bajos y sin negociar directamente con campesinos.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) recibió un total de 2.433 solicitudes administrativas de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), elevadas por 2.114 personas, de predios localizados en el Carmen de Bolívar, entre 2011 y 2019. Esto convirtió al Carmen en uno de los municipios del país con mayor número de solicitudes.