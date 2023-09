“Me robaron”: así fue el desesperante rescate de una adulta mayor que fue amarrada por ladrones en su casa

En horas de la madrugada del viernes 1 de septiembre, una humilde mujer residente en el barrio Bavaria II al norte de Bucaramanga, fue víctima de un violento hurto al interior de su vivienda. De acuerdo con Martha Cecilia Blanco, de 60 años de edad, cuando se disponía a salir para caminar por las calles de la ciudad pidiendo ayuda, dos sujetos encapuchados la amenazaron y amordazaron para que no gritara.

“Eran dos tipos bien vestidos, pero con capuchas. Me empujaron, me taparon la boca, cerraron la puerta y empezaron a esculcar en mi casa. Subieron al segundo piso y me desordenaron todo”.

Los asaltantes le robaron un millón 500 mil pesos y dos alcancías donde ahorraba para arreglar su casa, pues aseguró que ante el fuerte temblor del pasado 17 de agosto, presentó grietas. “Eran mis ahorritos para reparar la casita, se lo llevaron todo y me dejaron sin nada”, lamentó.

Ya con el botín, los ladrones no les bastó y la amarraron de piernas, manos y le taparon la boca, dejándola en el segundo piso. “Tengo un golpe en la cabeza que aún me duele, me dejaron amarrada y con la boca tapada sin poder pedir ayuda”.

En su testimonio, Martha Cecilia Blanco narró que como pudo, se arrastró y bajo las escaleras para intentar alertar a sus vecinos. “Cogí el bastón y lo tiré por debajo de la puerta, para que algún vecino se percatara que estaba adentro y que algo pasaba”.

Sin embargo, pasaron horas para que una persona se diera cuenta y notara que algo había pasado. Fue así como un hombre se acercó con herramientas para romper las puertas y encontrar a la adulta mayor cansada, herida y asustada.

“Está amarrada, pobrecita. La señora Marta está amarrada todo el día. Nosotros vinimos porque escuchamos una bulla. Una silla para poderla sacar (...) Aquí estamos en su casa. Le ‘despelucaron’ la casa. Le destrozaron todo. Todo se lo revolcaron. Todo el desorden para robarla y tenerla amarrada”.

La policía de Bucaramanga informó estar revisando el video y las cámaras de seguridad del barrio Bavaria II, para identificar y dar con el paradero de los responsables.