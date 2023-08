Crimen Mauricio Leal: Defensa dejó solo a Jhonier Leal en el juicio

Este miércoles, 30 de agosto, se tenía programada una nueva audiencia en el juicio oral que se adelanta en contra de Jhonier Leal, como presunto responsable del asesinato de su hermano Mauricio Leal y el de su madre Marleny Hernández, pero la abogada defensora, Ana Juliet Velázquez, no se presentó y horas antes envió un comunicado en el que indicaba que tenía problemas de salud.

El fiscal Mario Burgos rechazó la solicitud de la abogada defensora de aplazar nuevamente la audiencia en la que se presentarían todos los testigos del caso.

Defensa dejó solo a Jhonier Leal en juicio

Burgos fue enfático al pedirle a la juez de conocimiento que lleva el caso que no acepte el aplazamiento y que permita que se continúe con las audiencias que corresponden, ya que considera que es una jugada para ganar tiempo y evitar la asistencia de los testigos a las diligencias.

“Su señoría, yo voy a hacer una petición muy respetuosa a su digno despacho. Primero, que no acepte dicho aplazamiento. Considero que esto es una burla para la administración de justicia, para las víctimas honorable señora juez. Su señoría, en estas sesiones programadas por su despacho llevadas a cabo los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación ha hecho comparecer a la totalidad de testigos para terminar el día 1 de septiembre con el medio de prueba que desfilará ante usted”, dijo Burgos ante la juez de conocimiento.

El fiscal del caso fue enfático al decir que “aquí lo único que se observa por parte de la profesional del Derecho es una maniobra dilatoria para no dejar continuar este juicio oral, tal como lo reclama la sociedad y como lo reclaman las víctimas, y ese es el compromiso que tiene la Fiscalía General de la Nación demostrar la responsabilidad del señor Jhonier Leal Hernández.

Por su parte, Yhonier Leal dijo: “Con todo respeto, no tengo nada que manifestar. Hasta ahora me vengo a dar cuenta que mi doctora estaba enferma. No he tenido comunicación con ella hace muchos días y deseándole a ella que de verdad se mejore y que podamos darle ligereza a estas audiencias”.

La juez suspendió la audiencia hasta por una hora y veinte minutos para poder dar respuesta sobre la petición de la Fiscalía, la delegada del Ministerio Público y representante de víctimas, de no aplazar las audiencias.