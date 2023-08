Petro le aclaró el asunto a los que sugieren que está “loco” y tildó a Ingrid de ‘chismosa’

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro ha generado preocupación entre ciertos representantes de la oposición, quienes alegan que el jefe de Estado se está comportando de manera extraña, por sus reiteradas ausencias en eventos en los que se esperaba su presencia. Por esta razón, los parlamentarios solicitaron realizarle un examen a Petro, para conocer su estado de salud. Sin embargo, el presidente le salió adelante a las críticas y señalamientos y entregó detalles de su estado de salud mental.

En entrevista con Cambio, el presidente le puso fin a las especulaciones y aseguró que lo que está atravesando no “es nada grave”. Además, fue enfática en señalar que su salud mental está bien y que no tiene depresión, ni está ‘loco’, como algunos sectores de la opinión pública han sugerido.

“No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento”, expresó Petro, haciendo referencia al comentario que hizo Ingrid Betancourt, donde reveló que supuestamente el presidente tuvo un supuesto episodio de depresión en Bélgica hace años, cuando era diplomático allá.

“Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras”, dijo. Por otro lado, manifestó que esas versiones de Betancourt son “un chisme”. “Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro”, agregó a la revista Cambio.

El mandatario también se refirió a sus inasistencias a eventos. Dijo que en un principio se trató de inexperiencia de su equipo, pero también a una apretada agenda internacional que le exige obligatorio cumplimiento.