Esta es la ciudad con la mejor comida rápida en Colombia, según el ‘ñero gourmet’, Estiwar G

Costeños, caleños, paisas, rolos y muchos más representantes de las regiones colombianas, mostraron su inconformismo por un reciente video de Luis Fernando Arias, creador de contenido que es reconocido por su personaje Estiwar G, quien recientemente dio su opinión respecto a la que él considera la ciudad del país cafetero que le da la ‘pela’ al resto, en cuanto a comida rápida se refiere.

“Tantos idiomas y este ‘man’ decidió hablar con el de la verdad”, “Me extraña araña, tú sabes que la comida rápida de la costa es mejor”, “¿Y cuál tiene la peor comida? ¿Y por qué Medellín?”, y “Las mejores comidas rápidas están en Barranquilla y no pienso discutirlo”, fueron los comentarios que recibió este querido ‘ñero gourmet’, en el videoclip en donde dio su opinión respecto al tema y que acumula más de 170.000 reproducciones en Instagram, sitio web en el que los siguen 493.000 navegantes digitales.

Esta es la ciudad con mejor comida rápida en Colombia, según Estiwar G

“Cada quien tiene su opinión y las comparaciones son odiosas. Para mí, para Estiwar G, la ciudad que más tiene nivel en comida rápida se llama Bucaramanga. Hace un tiempo tuve la oportunidad de comer en la calle, en restaurantes, en plazas de mercado y el nivel es muy ‘Agrio’. Se lo dice un cartagenero criado en Bogotá que ha tenido la oportunidad de comer en varias ciudades del país y del mundo, haciendo ‘Toxitours’ a nivel internacional”, argumentó el creador de contenido.

“El nivel de exigencia del santandereano es muy alto. Allá la ‘banda’ no le acepta un plato feo, ni mal servido. La fama que ellos tienen de ser bravos no es gratis, le dicen las cosas de frente. Y no solo es calidad, también cantidad, allá le sirven severo ‘barcado’, usted come, queda lleno y lo que sobra lo pide para llevar. Además, que tienen institucionalizada la salsa de ajo”, añadió.

