Caída de ceniza en Manizales alerta por movimientos del volcán Nevado del Ruiz

Este domingo, 27 de agosto, las autoridades se pronunciaron sobre el comportamiento del volcán Nevado del Ruiz, que desde este sábado ha hecho notoria la caída de cenizas, lo que evidencia que está en actividad. El llamado principal es a no normalizar este comportamiento y estar en alerta ante el comportamiento del volcán.

“Desde ayer se ha observado notoriamente caída de ceniza en Manizales debido a un aumento leve en la actividad asociada a la dinámica de fluidos del volcán Nevado del Ruiz y a la persistencia de los vientos en esa dirección”, indicó el Servicio Geológico Colombiano.

Aumento de caída de ceniza por actividad del Nevado del Ruiz

Además, a través de las cámaras de verificación se logró captar los momentos en los que se registran las emisiones de ceniza del volcán.

“Estas imágenes, tomadas hoy a las 05:24 a.m. y 06:59 a.m., muestran algunas de las emisiones de ceniza más recientes. Como les hemos contado, si bien este tipo de actividad superficial en el volcán está contemplado dentro del nivel de actividad Amarillo, es importante no normalizar este comportamiento”, agregó.

Asimismo, fue Servicio Geológico fue enfático al asegurar que si bien ese “nivel indica que el volcán presenta menor inestabilidad, en cualquier momento su actividad podría incrementarse con la probabilidad de hacer una erupción de magnitud considerable. Por ello, desde el SGC recomendamos seguir atentamente su evolución en los boletines de actividad semanal que publicamos todos los martes en nuestra página web y cuentas de Twitter y Facebook”.

🗣️ Les informamos que, desde ayer 26 de agosto, se ha observado notoriamente caída de ceniza en Manizales debido a un aumento leve en la actividad asociada a la dinámica de fluidos del volcán Nevado del Ruiz y a la persistencia de los vientos en esa dirección. pic.twitter.com/sFBCfFTZIv — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 27, 2023

Algunos usuarios de internet se pronunciaron ante el llamado. “Cae ceniza desde el Jueves en Dosquebradas Risaralda y Pereira”, “En Dosquebradas-Risaralda también hace un par de días”, “Excelente trabajo de monitoreo, seguimiento e información. Por favor háganos saber a la opinión pública si están bien de presupuesto y si todos los elementos requeridos han sido provistos a nuestro servicio geológico para promover las mejoras a nuestros dirigentes”.