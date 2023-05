Datos del volcán Nevado del Ruiz que debe saber en caso de una erupción

El 30 de marzo el Servicio Geológico Colombiano (SGC) declaró la alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz. Desde entonces, el país ha estado atento a su actividad sísmica debido a la inestabilidad que ha presentado y al riesgo de erupción.

Con el fin de entender las implicaciones que tendría una posible erupción del Nevado del Ruiz, Yady Tatiana Solano Correa, profesora de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), reveló algunos datos que las personas deberían conocer sobre este volcán.

1- El Nevado del Ruiz está activo hace aproximadamente dos millones de años

Contrario a lo que algunas personas suelen creer, el volcán no entró en actividad en 1985, pues según la experta, presenta una historia eruptiva desde hace aproximadamente dos millones de años. “A través de todo este tiempo ha generado muchísimas erupciones que han permitido la liberación de gran parte de la presión que contiene en su interior, por esto, es posible que la próxima que realice no llegue a ser tan crítica y catastrófica”, afirmó Solano.

2- El Nevado del Ruiz es un estratovolcán

Existen varios tipos de volcanes, pero este en particular, es de forma cónica y de gran altura, pues se aproxima a los 5.320 metros. Adicionalmente, tiene un glaciar en la cima, que debido al cambio climático y a la erupción ocurrida en 1985 ha venido disminuyendo. “El área del glaciar era aproximadamente de 34 km2 antes del desastre, y después de este, perdió gran parte de su extensión quedando con cerca de 21 km2″, afirmó Solano. Además, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el 2019 el área del glaciar era de 8,3 Km2.

3- Las erupciones del volcán son de tipo pliniana

Este tipo de expulsión de lava genera lahares. “A nivel nacional tenemos este conocimiento debido al desastre ocurrido en el año 1985, donde se pudo ver que los depósitos del material resultante cubrieron grandes extensiones de terreno con una espesa cubierta de pómez y cenizas”, precisó la profesora de la UTB.

4- El volcán ha hecho tres grandes expulsiones de lava en toda la historia

La primera de estas erupciones se dio en el año 1595, otra en 1845 y la que más conocen los colombianos debido a la emergencia ocasionada en Armero, se dio el 13 de noviembre de 1985 que fue, en teoría, una “pequeña erupción” pero que causó un gran lahar. Esta es considerada la segunda más grande del siglo XX a nivel mundial e históricamente es la cuarta que ha ocurrido.

5- El Nevado del Ruiz drena principalmente a dos ríos

Las sustancias que emana este volcán son drenadas principalmente en los ríos Cauca y Magdalena, pero también a otros más pequeños que proveen agua en varios acueductos que benefician a más de cuarenta poblaciones aledañas. Entonces, si llega a haber una expulsión de lava, estas poblaciones se quedarán sin acceso al preciado líquido. De hecho, en la erupción de 1985, el lahar ocasionado por el volcán aumentó cuatro veces su tamaño cuando entró en contacto con los ríos ubicados en las partes bajas del mismo.

6 - No se puede predecir una expulsión de lava

Yady Solano afirma que: “No podemos predecir que ocurrirá una erupción ni cuándo sucederá. Esto puede ocurrir en un mes, en un año o quizá nunca”. Sin embargo, el SGC ha estado monitoreando anomalías y está muy atento a la actividad del volcán para tomar las medidas necesarias.

Para concluir, el panorama no es tan gris como en 1985, dado que “en una posible erupción del Nevado del Ruiz, este no expulsará más del 10% de toda la lava que contiene, además, debido a la reducción que ha experimentado el glaciar que lo cubre, el episodio no sería tan grave como el presentado año atrás”, afirmó la profesora de la UTB. Adicionalmente, se debe resaltar que desde 1987 se creó la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres, por tanto, ahora el país está más preparado para atender una emergencia de este tipo, aunque esto no implica que no haya grandes pérdidas en el caso de una expulsión de lava.

Finalmente, se precisa que para la UTB es importante educar a la ciudadanía alrededor de temáticas importantes para el país, como lo es la alerta naranja del Nevado del Ruiz y las implicaciones que tendría una posible erupción de este volcán.