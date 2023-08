Qué orgullo: 35 jóvenes vulnerables representarán a Colombia en la NASA

35 jóvenes de diferentes regiones del país tendrán la oportunidad de viajar al Space Center de la NASA, en Houston, EE.UU, como parte de la tercera edición del programa “Ella Es Astronauta”.

Esta iniciativa, liderada por la Fundación She Is, busca impulsar el empoderamiento femenino, a través de la capacitación de mujeres en áreas STEAM (carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), que cuentan con poca participación femenina, e históricamente han sido dominadas por hombres.

Le puede interesar: Bueno, rico y barato: volvió famoso combo de comida a Cine Colombia y se quedará todos los miércoles

El próximo 27 de agosto, las participantes, de entre 11 y 16 años, partirán en un vuelo rumbo a Houston con las maletas ‘repletas’ de sueños e ilusiones.

“Buscamos que se rompan todos los estereotipos de género en campos históricamente masculinizados y les brinde oportunidades para ampliar sus horizontes y creer en su potencial. A través del desarrollo de habilidades técnicas y transferibles, aumenta su confianza y autoestima”, explicó Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is.

Las jóvenes seleccionadas provienen de diferentes regiones del país (Caribe, Pacífico, Orinoquía, Amazonía, Andina e Insular), y hacen parte de grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad extrema.

“A mí siempre me ha gustado todo esto que tiene que ver con la ciencia, también me ha gustado mucho el arte y a través de esta convocatoria se me hizo realidad (...) Yo le digo a todas las otras niñas que luchen por sus sueños y que nunca piensen que no pueden. Ustedes son únicas y si ustedes se lo proponen lo van a lograr. Hoy yo soy la primera niña de San Andrés, pero estoy convencida de que pueden ser muchas más”, explicó Deisy Viviana Herrera Gómez, una joven de 12 años que viajará a la NASA.

En este programa, las niñas tendrán una inmersión académica donde aprenderán de robótica, simulaciones de viaje, hábitat lunar y hasta Marte.

“Esto es un sueño hecho realidad. Uno como que no lo puede creer (...) mis papás vendieron lechona y hasta hicieron rifas para poder costear algunos gastos. Sin embargo, todos los patrocinadores del evento han hecho todo lo posible para que esto sea una realidad” agregó Sheccid Vanessa González. Por su parte, María Paulina Millán, otra de las jóvenes beneficiadas, proveniente de Angostura, Antioquia, señaló: “estamos muy agradecidas porque nos han brindado todo lo que necesitamos en el trámite para viajar”.

Un dato relevante es que durante el programa aprenderán de la mano de expertos en materia aeroespacial, como Megan McArthur, Sunita Williams, Michael James Foreman y Brian Duffy.

“La idea, es que puedan seguir inspirando a más niñas en sus territorios, replicando sus proyectos de innovación social y compartiendo sus conocimientos y experiencias adquiridas durante el programa, algo que realizarán a partir de un cronograma de conferencias de la mano de She Is y sus grandes aliados (...) que hacen posible el sueño de las 35 jóvenes”, puntualizó la directora de la fundación, Nadia Sánchez.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), las mujeres representan el 20 % del total de personas que trabajan en este sector.

Puede leer: Esta es la ciudad con la mejor comida rápida en Colombia, según el ‘ñero gourmet’, Estiwar G

“Más que una cifra, lo relevante es lo que este género ha aportado a su historia, aquella en la que se puede narrar las vidas de mujeres como la matemática Dorothy Vaughan, quien era de raza negra y fue calculista de la NASA en medio de la época de segregación racial; Kitty Joyner la primera mujer en graduarse del programa de ingeniería de la Universidad de Virginia y también en ser la primera ingeniera de la NASA o, Valentina Tereshkova quien fue la primera cosmonauta en volar al espacio a bordo de la nave Vostok 6 “, agregó Sánchez.

Según la UNESCO, solo el 35% de las mujeres en el mundo estudian en áreas como la ciencia y la tecnología, por lo que este proyecto busca impulsar a que haya más ingenieras, científicas o astronautas, que demuestren que el género no es impedimento para brillar, y que todos estamos en igualdad y libertad para ser lo que queremos ser.