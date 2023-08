Este es el parte oficial sobre el accidente aéreo de candidato a la Gobernación de Casanare

En la tarde de este sábado 26 de agosto, la aeronave que transportaba a uno de los candidatos que se disputara la Gobernación del Departamento de Casanare, en las próximas Elecciones de Autoridades Locales, sufrió un aparatoso accidente mientras cubría la ruta Orocué - Yopal, hecho del que recientemente se manifestó el político y su equipo de trabajo mediante un reciente comunicado.

A eso de la 1:00 p.m, la avioneta en la que se desplazaba el candidato César Ortiz Zorro, junto a miembros de su campaña, se precipitó en inmediaciones del corregimiento de Tilodirán; hecho en el que acorde a un reciente comunicado: “Afortunadamente, ninguno de los pasajeros sufrió heridas graves y todos están a salvo”.

Mediante la red social Instagram, en donde Ortiz acumula más de 14.000 seguidores, el político dio un parte de tranquilidad a quienes están pendientes de sus movimientos afirmando que: “la agenda se mantendrán como está prevista y redoblaremos esfuerzos para llegar a cada rincón de nuestro departamento”.

Inmediatamente conocido este parte de tranquilidad, los comentarios en la web no se hicieron esperar, algunos de ellos solicitando revisiones a la aeronave para que este tipo de sucesos no se vuelvan a presentar: “Mantenimiento por favor a diario, no se confíen. Gloria a Dios, no paso a mayores”, “Dios le dio una segunda oportunidad, eso quiere decir qué hay muchas cosas buenas para usted y para el Casanare” y “al leer el informe temí lo peor. Dios menos mal están bien un abrazo”, fueron algunas de las reacciones en la web a la manifestación oficial de la campaña.

