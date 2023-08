¿Qué no les alcanza? Senadora Isabel Zuleta se gasta más de $2 millones en mercado: “soy vegetariana”

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta le respondió a la Procuraduría General de la Nación, luego de la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público le abriera una indagación previa por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas. “Señores de la @PGN_COL no he entregado ninguna donación, anuncié que lo haría a través de mi partido, basada en esta norma, porque en nuestra interpretación estoy en la excepción contemplada en la Constitución y en la Ley 1475 de 2011. Si no es así, espero su concepto y no lo haré”, escribió la congresista en su cuenta de Twitter.

Y es que el argumento del órgano disciplinario se basa en una afirmación de Zuleta durante una entrevista de Blu Radio, quien reconoció que parte de su salario como funcionaria lo ha entregado a algunos candidatos de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. “Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Ese es mi deber y mi responsabilidad a través de donaciones que están contempladas por ley. Tenemos candidatos campesinos y un candidato camionero”.

Según expertos constitucionalistas, la carta magna en su artículo 110 expresa que estos aportes son totalmente prohibidos. “Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”.

Hay indignación por ‘millonada’ que se gasta senadora Isabel Zuleta en mercado: todo porque es vegetariana

En medio del debate que surge en el Congreso y que el pasado 22 de agosto, el Senado aprobó la reducción del salario para congresistas a partir de 2026 y que aún le faltan al menos dos discusiones para ser ley, Isabel Zuleta se sumó a la conversación y concedió una entrevista a Juan Diego Alvira en su nuevo programa ‘Sin Carreta’.

Allí, la legisladora desglosó por encima en que se gasta el sueldo que devenga. El arriendo es muy costoso, casi no encuentro, busqué lo más económico, pago 4.6 millones de pesos, me dijeron que no era muy costoso. Y eso que estoy en una zona central, no es una zona lujosa”, indicó.

Si bien dijo que su salario no es lo más importante para invertirlo en su vida personal, sino para las comunidades que apoya, contó que se gasta más de $2 millones en mercado, todo por una dieta saludable. “Mi forma de vida sigue siendo la misma, destino mi salario a recorrer el país, acompañar a las comunidades (...) “En promedio me estoy gastando $2.5 millones en alimentos, soy vegetariana”.

Su comentario generó una ola de rechazo e indignación a través de redes sociales. “Ya no se sabe si reír o llorar con cada cosa de Iza Zuleta. ¿Antes de ser congresista gastaba 2′500 en Mercado por ser vegetariana? Ni que desayunara, almorzara y comiera en Loto Azul todos los días”. “Definitivamente la vida de los congresistas está llena de sacrificios y privaciones. Malagradecidos todos nosotros”. “A Iza Zuleta le faltó decir que se está gastando el salario pagando Rappi Prime, hbo Max y Netflix y por eso no le alcanza”.