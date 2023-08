“No puedo tener vida social y por eso me quiero ir del país”: Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal

Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, actual negociador del proceso de paz con el ELN , contó en una reveladora entrevista cómo es su vida cotidiana y los temores que siente él y su familia después de haber recibido las presuntas amenazas contra la vida de la senadora del Centro Democrático.

Para la revista Semana habló en exclusiva y afirmó que el proceso de paz con el ELN en el que participa su padre será un fracaso.

“Considero que esta es una demostración de que ese cuento de la paz que nos vendió Juan Manuel Santos y ahora, que nos quiere vender Gustavo Petro con su ‘paz total’, es una gran mentira”.

Sobre el plan que habría orquestado el ELN para presuntamente asesinar a su madre, la senadora del Centro Democrático, afirmó que “la información es que las amenazas son absolutamente verdaderas. Tienen un plan para asesinar a María Fernanda porque ella es una piedra en el zapato para ellos, siempre lo ha sido”.

También contó que como hijo le ha reclamado a su padre y le ha pedido que averigüe el fondo de las amenazas con el grupo armado que actualmente negocia.

“Sí, de hecho hace unos días le lancé una pullita a mi papá porque hace 10 años él participó en un debate con Antonio Navarro Wolf donde discutían sobre la participación política de las Farc. Mi padre, por supuesto, defendía que él no estaba de acuerdo. Allí él daba unos puntos frente al tema de negociar o no con terroristas”.

Y añadió que “debe ser muy incómodo que mi papá esté sentado con unos tipos que, al parecer, quieren matarle a su esposa y sus hijos”.

Sobre lo que opina la senadora Cabal, de la presencia de José Félix, su esposo en las negociaciones de paz con el grupo armado que presuntamente planea asesinarla, Juan José reveló que congresista dice en reiteradas ocasiones que “no me gusta que él esté allá”.

Sobre la decisión de mantenerse en la mesa de diálogo pese a las supuestas amenazas, Juan José contó que “él dice que él es presidente de Fedegán, representa a un gremio, él todo lo hace de la mejor manera posible, eso nos ha enseñado. Él hace su labor”.

Lo que más ha golpeado el joven en su vida cotidiana, como lo afirmó, es que ahora no tiene tanta libertad para salir por las amenazas y se quejó de que no tiene vida social.

“Me quiero ir del país”: Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal

“Eso es muy triste porque creo que a veces la gente no lo entiende. Por ejemplo, tuve que dejar casi de salir, me gustaba en las noches ir a comer, ya casi no puedo tener vida social, es difícil porque uno se tiene que restringir. Por más guardaespaldas que le pongan a uno, no garantiza nada, lo único que medio garantiza la seguridad es cambiar el estilo de vida. A nosotros nos ha tocado un cambio muy radical. Mi hermana está fuera del país, yo casi no puedo salir, he pensado en irme del país, dentro de poco, seguramente lo haga porque el tema es agobiante. No puedo tomarme un café tranquilo”.

También puede leer: “El cinismo no tiene límites”: critican a Juan José Lafaurie por hablar de ‘narcoestado’

Y finalmente lamentó que su madre tampoco pueda moverse con libertad debido a las intimidaciones. “uno no sabe qué puede pasar, un francotirador, un dron que es lo que dicen era el plan del ELN, eso es en segundos. Es un temor muy horrible que no se lo deseo a nadie”, concluyó.