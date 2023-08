“Será escuchada mi versión”: Laura Sarabia dijo que a petición suya la Fiscalía la interrogará por caso de niñera

Laura Sarabia, quien fue la jefa de gabinete y mano derecha del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue citada por la Fiscalía para un interrogatorio dentro del proceso en el que está involucrada por un supuesto uso del polígrafo sin una orden judicial, diligencia que se realizará el próximo miércoles 23 de agosto.

“Fiscales a cargo de la investigación han dispuesto citar a interrogatorio de indiciado a Laura Camila Sarabia Torres. La diligencia se realizará el próximo miércoles 23 de agosto en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

El organismo investigador detalló que el llamado a interrogatorio a Sarabia se da dentro de las averiguaciones por “presunto uso ilegal del polígrafo con la señora Marelbys Meza, quien ejerció funciones de niñera” en la vivienda de la exfuncionaria de la Presidencia de la República, quien llegó a ser la mujer más importante del país por su cercanía con Petro.

En las investigaciones realizadas por la Fiscalía se ha recolectado evidencia física, material probatorio, realizado otros interrogatorios y también se han recibido testimonios de personas vinculadas con este caso.

Sarabia debe presentarse, según la Fiscalía, en compañía de su abogado defensor, en tanto que el organismo acusador le reiteró que es garante de los derechos de todos los colombianos y sus actuaciones siempre están sujetas a las normas legales vigentes.

Por su lado, la exfuncionaria dijo este viernes en la red social “X” (antes Twitter) que la determinación de la Fiscalía de llamarla a interrogatorio se da tres meses después de haberlo solicitado.

“En respuesta a una petición que hice a la Fiscalía Colombiana será escuchada después de 3 meses mi versión. Ha sido una historia lamentable (sic)”, lamentó Sarabia.

Aseguró, además, que al igual que lo hizo ante la Procuraduría hace unas semanas presentará “las pruebas que respaldan nuestro pedido de que se reconozca mi inocencia”.

El caso de la exniñera de Laura Sarabia

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia revela que, tras la pérdida de un maletín con dinero en efectivo de la jefa de gabinete del Gobierno Petro, fue llevada a un sótano al frente de la Casa de Nariño. Allí, según ella, vivió una pesadilla.

Los hechos, de acuerdo a la denuncia, que es portada de la revista Semana, el pasado lunes 30 de enero, minutos antes de las dos de la tarde, cuando contó que la ingresaron a un sótano al frente de la Casa de Nariño para someterla a un polígrafo.

El interrogatorio ocurrió, en el edificio Galán, adscrito a la Presidencia. Dicho suceso habría ocurrido luego de la pérdida de un dinero en efectivo que estaba en un maletín en la casa de la alta funcionaria, en Bogotá.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.

La exempleada de Sarabia contó que la ingresaron al lugar sin solicitar ningún registro como para que no quedara huella de su visita al lugar.

Según cuenta la exniñera del hijo de Laura Sarabia, fue recibida “”por la teniente Luna”, como recuerda que se llama la mujer de la Policía que luego la entregó a dos hombres vestidos de civil, quienes se encargaron del procedimiento junto con otro que estaba esperándolos en la sala de poligrafía. Este medio conoció los mensajes de voz que le envió Luna a Marelbys, recordándole su “cita en Palacio”. “Me puede regalar su nombre completo, por favor, y su número de cédula para que no le pongan problema en el ingreso acá en Presidencia”, le dice Luna”, explica Semana.

La mujer cuenta que durante casi cuatro horas la sometieron a un interrogatorio. Sobre el monto del dinero robado unos asumen que fueron 30 millones de pesos, otros que 150 millones. Por su parte Sarabia dijo a Semana que “eran unos dólares que tenía ahí y una plata que había sacado. La tenía en una maleta encima del sofá. Lo que referí en ese momento (cuando se conoció el caso) es que no sabía específicamente cuánto era. Es que eran más o menos unos 3.500 o 4.000 dólares. Y otra plata que había sacado para pagar una tarjeta, y eran unos 5 millones de pesos”.

“Eran tres hombres, no sé ni sus nombres ni sus apellidos. Pero, si los veo, sé quiénes son (...). Eran altos, robustos, uno moreno y uno más o menos trigueño”, recordó Meza, quien agregó que estuvo durante casi cuatro horas y media en el sótano, donde la sometieron al polígrafo.

Allí, relata, tuvo mucho “miedo”. “Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”.

También la dejaron incomunicada porque le quitaron su celular.

“Me quitaron el teléfono (...). Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel’”. Además, la habrían amenazado con allanar su casa y la de sus familiares. “Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”.

Marelbys le compartió a Semana el mensaje con el que fue despedida por Laura Sarabia: “Mary, quería saber cómo estabas y decirte lo siguiente: la verdad, hemos hablado bastante con Andrés sobre tu situación. Estamos preocupados porque al parecer la investigación va para largo y si tú no tienes nada que ver con lo que pasó, pues lo más injusto sería afectarte y pedirte que nos esperes. Al final, concluimos con Andrés que lo mejor es liquidarte y pagarte lo que te debíamos para que también puedas buscar trabajo. Lo sentimos mucho, Mary, porque sabes que te tenemos aprecio, pero, por favor, entiéndenos que sin saber qué fue lo que pasó no podríamos estar tranquilos. Y, como te decía, tampoco queremos ser injustos contigo”.

Hoy Marelbys tiene temor. “Siento que me persiguen, que tengo el teléfono chuzado, estoy en mi casa y siento que están ahí. Siempre está un carro, todo el día parqueado”.

Aunque el robo aparentemente se descubrió el 29 de enero, y la niñera fue sometida al polígrafo el 30 de enero, Sarabia reconoció que nunca informó a los investigadores que llevaban el caso que Marelbys perdió la prueba del polígrafo. Tampoco le informó a la niñera. En cuanto al presidente Gustavo Petro, aseguró que él no sabía del procedimiento del polígrafo al que sometieron a la niñera. “El presidente sabía que me pasó un hecho en mi casa con la niñera de mi hijo y que se habían activado todos los protocolos de seguridad”, dijo Sarabia. “Esos procedimientos de polígrafo quedan grabados”, agregó.

Sarabia concluyó que “una campaña de desinformación es una estrategia deliberada y organizada para difundir información falsa o engañosa con el fin de influir en la opinión pública, manipular las percepciones de la realidad y desacreditar a individuos, grupos, organizaciones o instituciones”.

La jefa del Gabinete ordenó a la Fiscalía que proteja a su exempleada como víctima y que se esclarezcan los hechos de esta grave denuncia.