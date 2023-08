“Pura hipocresía, eso se hunde”: dijo Jota Pe Hernández sobre proyecto para reducir salarios de congresistas

El senador por el partido Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, responsable de la iniciativa que busca reducir el salario de los congresistas en Colombia, pasó del entusiasmo al pesimismo en torno al futuro de su propuesta en el Congreso, y verla convertida en realidad.

A pesar de que para este martes 22 de agosto está prevista la reanudación del debate al proyecto, el congresista pronosticó que no ve con buenos ojos el avance de su idea, y que finalmente terminará hundiéndose en el Legislativo.

“Yo lo digo con sinceridad, pura hipocresía, porque aunque votaron un informe de ponencia, en todos sus pronunciamientos ellos manifestaban estar en contra de reducirse el salario y Colombia lo vio”, precisó el congresista.

“Creo que el proyecto se va a hundir, me siento completamente traicionado por los que en estos pasillos me dijeron que iban a aprobar el proyecto y allá adentro salieron a ponerme contra un muro y hablar en contra de la reducción de salarios”, añadió.

Sostuvo que durante el debate de la iniciativa, varios senadores dijeron mentiras sobre la misma y mostraron poco interés en sacar adelante la propuesta legislativa.

“Se dijeron muchas mentiras, senadores dijeron que esto es inconstitucional cuando no lo es, salieron a decir que los congresistas no podían modificar su salario, cuando sí se puede, el propio Ministerio de Hacienda nos ha dicho que sí, dijeron que no teníamos aval del Gobierno cuando sí lo tenemos, todos los que se pronunciaron lo hicieron contra el proyecto en su gran mayoría”, indicó.

Jota Pe Hernández habló sobre su proyecto para reducir salarios de congresistas y dijo que se hundirá

Fue claro en afirmar que el proyecto aún no se ha aprobado y que aún le resta terreno para que pueda salir adelante, si es que los congresistas finalmente lo votan positivamente.

Este sábado añadió que “se descubrió que algunos senadores reciben cupos para combustible (...) entre la euforia salieron a manifestar que había congresistas playa alta y playa baja”.

“Para mí se dijeron mentiras, se actúa de manera hipócrita y sobre el proyecto hay que decir que solo se ha votado el informe de ponencia y quiero ser claro, aquí no se ha aprobado la reducción de salarios, falta el articulado, el título y la pregunta, luego llevarlo a Cámara y luego traerlo a conciliación, así que nos falta bastante terreno por recorrer”, concluyó.