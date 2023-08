Le cayó la ley: Procuraduría indaga a la senadora Zuleta por lo que dijo en una entrevista radial

Al parecer, la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta reconoció en un entrevista radial que está realizando actividades que no van de acuerdo con su papel como congresista de la República. Esto lo dio a conocer este sábado, 19 de agosto, la Procuraduría General de la Nación que anunció que abrió indagación previa a la senadora Zuleta, por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas a las que habría admitido haber hecho donaciones económicas.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, en una entrevista radial la congresista aseguró que parte del salario que percibe actualmente lo ha entregado a algunos candidatos que aspiran a los cargos de elección popular en los comicios que se realizarán en todo el territorio nacional el próximo octubre.

La entrevista, en particular la dio la senadora Zuleta a Blu Radio esta semana. Allí afirmó que “apoyo a candidatos con mi plata” y por ello no quiere bajarse el sueldo, como se discute en el Congreso.

"Apoyo a candidatos con mi plata": Isabel Cristina Zuleta sobre por qué no quiere bajarse el sueldo



Más detalles aquí --> https://t.co/XSVjqjh7WC pic.twitter.com/AjvleXSvDp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 17, 2023

“Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las enormes dificultades de un líder social para sacar una valla, para sacar un volante, para hacer un periódico. Pero eso lo saco de mi salario. Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas, porque nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas, nosotros no recibimos esos recursos y hacemos esa tarea con el voto a voto. Nosotros no hipotecamos nuestro voto, pero tenemos que sacar de nuestro salario cómo hacer la campaña, cómo llegar a los territorios. Ahora, de la campaña general, a nosotros no nos dieron ningún recurso para llegar a los territorios”, expresó, la congresista en Blu Radio.

Por ello, la Procuraduría resolvió que “luego de ser consultada sobre si ese hecho no constituía una eventual participación indebida, Zuleta supuestamente afirmó tener facultades para hacer donaciones, al ser un hecho distinto a la prohibición existente sobre la financiación, con lo que según el Ministerio Público pudo incurrir en una falta disciplinaria”.

Por su parte, la senadora reaccionó contra Blu Radio afirmando que “el poder mediático que pretende destruir a las personas busca imponer realidades basadas en sus propios intereses”.

La repetición de una mentira para convertirla en verdad es una práctica común en Colombia. El poder mediático que pretende destruir a las personas busca imponer realidades basadas en sus propios intereses.



Cambien la ley señores de @BluRadioCo si tanto les molesta mi presencia. pic.twitter.com/RPaSLUqC8a — Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) August 19, 2023

Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudieron cometer, concluyó la Procuraduría.