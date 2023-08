¿Se retractará? A Petro le llegó una carta del exfiscal Martínez por trinar su nombre en caso Odebrecht

En una serie de trinos, el presidente Gustavo Petro recordó cuando en su cargo como senador denunció el contrato de Estabilidad Jurídica “firmado para beneficiar la Ruta del Sol, el cual fue propuesto por el abogado del Grupo Aval que después fue Fiscal General y donde además, se movieron más de 3 millones de dólares para pagar coimas y ser aprobado”.

A quien se refiere el primer mandatario es al exfiscal Néstor Humberto Martínez y a la reciente acusación de la agencia estadounidense, Securities and Exchange Commission (SEC), de hallar responsable al holding y a su filial bancaria, Corficolombiana, de conspirar para ofrecer y pagar más de $23 millones en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano para ganar un contrato para construir y operar a Ruta del Sol II, más exactamente el tramo Ocaña-Gamarra.

“Corficolombiana conspiró con Odebrecht SA (Odebrecht), un conglomerado global de construcción con sede en Brasil, para pagar sobornos a funcionarios del gobierno colombiano en los poderes ejecutivo y legislativo y a un ejecutivo de la agencia estatal de infraestructura de Colombia, con el fin de obtener los derechos para construir y explotar la Ampliación Ocaña-Gamarra”, aseguró la SEC.

Néstor Humberto Martínez le exigió al presidente Petro se retracte, ¿por qué?

En un comunicado de dos extensas páginas y un listado de cinco puntos, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, hizo llegar una carta al despechado del presidente Petro, exigiéndole una rectificación por sus trinos donde exponía el papel de Martínez en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia.

Inicialmente, Martínez negó haber recibido “una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares”, como lo señaló el jefe de estado.

“Esa última aseveración es falsa, nunca fui abogado del consorcio ante el Estado, para el trámite y adjudicación de los dos contratos espurios de concesión de la Ruta del Sol, Tramo 2 (...) Es cierto, sí que fui el abogado que tramitó el contrato de Estabilidad Jurídica, por encargo profesional que se me hizo en el año 2010, seis años antes de conocerse que Odebrecht era una empresa corrupta. Mi actuación profesional se hizo con apego a las leyes 963 de 2005 y 1607 de 2012″, dice la carta de el exfiscal.

Acto seguido, Néstor Humberto Martínez dice que no fue Petro “quien denunció la existencia de un coecho” y, por el contrario, “fue la Fiscalía, durante mi administración, la que estableció ese delito”.

En los últimos tres puntos, Martínez se defiende acotando que el pago de la coima de Odebrecht por el contrato de Estabilidad Jurídica fue de $4 mil millones de pesos y no de $3.4 millones de dólares como dijo Petro; que no se redujo un impuesto de renta; y que los fiscales de conocimiento identificaron las principales líneas de investigación recaudando la evidencia más importante para avanzar en el caso.

Una investigación del medio independiente, Revista Raya, reveló el 5 de marzo de 2023 una declaración del testigo estrella del caso Odebrecht en Colombia, el exsenador Otto Nicolás Bula, quien el 11 de agosto de 2017 entregó un testimonio a la Fiscalía, señalando que “los contratos ficticios de Odebrecht contaban con el visto bueno de Néstor Humberto Martínez Neira en su rol de abogado en hechos ocurridos dos meses antes de posesionarse como fiscal general de la Nación”, dijo la Revista Raya.

“Yo me entero de que el abogado apoderado de la firma de Odebrecht era Néstor Humberto Martínez en junio del año pasado [2016], cuando me convencieron de que firmara cuatro contratos de lobby donde estaban: uno de estabilidad jurídica, otro contrato que no recuerdo, el contrato de lo de Ocaña-Gamarra y el contrato que sí era real, que era el de Navelena, para conseguirle un socio estratégico que era Afavías”, relató Bula ante la Fiscalía.