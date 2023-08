Miserable: Mujer arrastró un perrito amarrado desde un taxi en movimiento

Un aterrador caso de maltrato animal fue denunciado en las últimas horas. Esta vez un perrito que estaba atado a un lazo, fue arrastrado desde un taxi que se encontraba en movimiento en la ciudad de Cartagena. La mujer que denunció la situación aseguró en sus redes sociales que una persona arrastró al perro por varios metros, ocasionándole graves heridas, sin remordimiento alguno.

Según se lee en la denuncia, el perro fue arrastrado en un taxi en el sector de Villa Estrella. Al parecer, el ‘peludito’ estaba atado por el cuello, siendo arrastrado sobre el asfalto de la carretera.

“Yo iba en el carro con mi esposo, cuando de repente veo que llevan arrastrando a un perrito con una cabuya fuera de un taxi. A la gente le molestó y comenzaron a pitar para que frenara. Yo estoy en estado de embarazo, pero me molestó tanto la situación que me salí para confrontar a los que estaban dentro del taxi y logré ver a una mujer sentada al lado del conductor. Me puse histérica y les dije que metieran al perrito al carro”, explicó Leidy Corrales al diario El Universal de Cartagena.

Ante la alarmante situación, la mujer decidió hacer frente a la situación y estuvo al tanto de la situación del perro afectado. Por fortuna, hay buenas noticias y ahora le buscan un hogar.

“Ahora me tienen hospitalizado en Mascoclínica y ya han pagado todo hasta el martes, pero después de ahí se ha de complicar un poquito porque tengo muchas cosas, anemia, heridas, lleno de gusanos y garrapatas, estoy sin dientes, y el martes salen todos resultados y de ahí sabré qué enfermedad tengo. Necesito bañarme y además un hogar de paso, les pido que ustedes también me ayuden por favor. Tengo muchas ganas de vivir, ser amado y dar mucho amor”, explicó Leidy en una publicación junto a una fotografía del perrito al que decidió llamar ‘Arturito’.