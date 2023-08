María José Pizarro tuvo que ‘echarse’ para atrás por asegurar que Diego Molano ordenó mutilar jóvenes

“Diego, la guardia indígena, a diferencia suya, no ha ordenado la mutilación y el asesinato de cientos de jóvenes. Bogotá no necesita fascistas ni incompetentes, necesita liderazgos democráticos, talante que jamás usted demostró siendo Min Defensa”, este fue el trino publicado el 5 de mayo de 2023 por la senadora María José Pizarro, a través de su cuenta en Twitter. Su publicación se dio en respuesta al hoy candidato por la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, quien había criticado la llegada de una delegación indígena perteneciente a la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC), la cuál arribó hasta la Plaza de Bolívar, para ser escuchados en medio del debate que en el Senado transcurría sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “en defensa de la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas de Colombia; y defender los acuerdos suscritos en el PND”, argumentaron.

“Bogotá no necesita a la “Guardia Indigena” en la Plaza de Bolívar intimidando Instituciones. Con sus cercos humanitarios sabemos de lo que son capaces. Lo que necesitamos es más policía garantizando que no se consuman drogas en espacios públicos y protegiendo a niños y familia”, escribió el también exministro de Defensa de Iván Duque, Diego Molano.

Lo referido por la congresista Pizano sobre “mutilación y asesinato” es al marco del estallido social en 2021 cuando Molano era jefe del Ministerio de Cartera. Año en el que la violencia policial se agudizó dejando al menos 82 personas con pérdidas oculares, según la plataforma Grita!, de la ONG Temblores; y un saldo aproximado de 100 asesinatos, la mayoría perpetrados por la Fuerza Pública, aseguró la Fundación Paz y Reconciliación-Pares.

Por asegurar que Diego Molano había ordenado mutilar jóvenes, María José Pizarro tuvo que retractarse

A través de su cuenta en Twitter, la senadora por el Pacto Histórico, se retractó tras un proceso de conciliación con el aspirante, Diego Molano, luego de que este la denunciara por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia. “Yo la senadora María Jose Pizarro, aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 05 de mayo del 2023″.

Por lo tanto, Pizarro discriminó en tres puntos los acuerdos a los cuales llegaron: “1. Eliminar el tuit del 05 de mayo de 2023, 2. Abstenerse en el futuro de hacer referencia respecto del señor Molano sobre estos hechos y 3. Publicitar la presente aclaración por los mismos medios que realicé la afirmación”.

Por su parte, Diego Molano respondió que esta rectificación “evidencia que las actuaciones que desarrollé como ministro de Defensa durante el Paro y los bloqueos estuvieron apegadas a la Ley con el respeto a los Derechos Humanos (...) Aquí primó la verdad”.