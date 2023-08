ELN negó plan para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa: “buscan sabotear el proceso de paz”

La delegación de paz del ELN a través de un comunicado que divulgó en redes negó que haya un plan para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa , una denuncia que se conoció el martes por la tarde.

“Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”, escribió el grupo guerrillero en Twitter.

El ELN, en el mensaje publica la foto del comunicado de la Fiscalía en el que entrega detalles de la planeación del atentado en Venezuela y lo denomina como “falso”.

“No es casual que el 3 de agosto día de la instalación de la participación de la sociedad en el proceso de paz y del cese al fuego, la Fiscalía haya lanzado la noticia sobre el hijo del presidente “, dice el ELN en otro mensaje en la misma red social.

“Ese tema allí (en la junta de inteligencia) no apareció, lo cual me sorprendió un poco, que frente a un hecho de esta magnitud no se tocara este tema, pero, de todas maneras, es gravísimo por supuesto, es un atentado, una violación al DIH (…) Y desde luego, gravísimo porque también compromete a Venezuela en un momento donde apenas se están reconstruyendo las relaciones con ese país”, señaló Otty Patiño a Blu Radio.

Y añadió que “esperemos. Frente a estas cosas, entre más grave, hay que tener mucha más serenidad y mucho más aplomo, no obrar sobre hipótesis (...) No toda fuente de inteligencia da una base definitiva para argumentar o decir que una información es completamente verdadera”, recalcó.

También insistió que es igual de grave si es información no comprobada y se está divulgando como si fuera cierto.

Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN. #FiscalíaMiente

Este martes se conoció que Eln estaría desarrollando un plan para atentar contra la vida del fiscal general Francisco Barbosa. El ente acusador hizo pública la denuncia a través de un comunicado.

Al parecer, una fuente a la que tuvo acceso la inteligencia militar de las Fuerzas Militares, otra fuente a través del CTI y otra más suministrada a un funcionario de policía judicial aseguraron a la Fiscalía que “se realizará un atentado terrorista” contra la cabeza de esta entidad.

“Según la información de estas fuentes, en el pasado mes de julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre cinco altos mandos del ELN. En dicho país, se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores, bajo la coordinación de alias el Rolo, cabecilla de un frente urbano del Eln. Se trata de una modalidad que hace parte del modus operandi de los ataques armados de ese grupo, según la información probatoria recaudada por la Fiscalía en las distintas investigaciones que se vienen adelantando”, indicaron en un comunicado.