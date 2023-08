“Lo desmembró físicamente y ahora lo hace moralmente porque no puede defenderse”: hermana de Edwin Arrieta

Invadida por el llanto, Darling Arrieta, hermana del cirujano asesinado en Tailandia, Edwin Arrieta a manos del confeso asesino, el chef Daniel Sancho habló en Caracol Radio y contó su testimonio tras la pérdida de su ser querido en tan lamentables circunstancias.

“Todo el miércoles me la pasé buscándolo, estaba super preocupada porque eso jamás había sucedido. Él había estado en Italia, en Turquía, en África, y aun así él siempre se comunicaba con nosotros. Yo guardaba la esperanza que no tuviera señal, o que le hubiesen robado el celular”, contó Arrieta.

La hermana del cirujano confirmó que el jueves 3 de agosto le envió una carta a la Cancillería y a la embajada de Colombia en Tailandia en la que informaba sobre la desaparición de su hermano con el propósito de recibir algún tipo de ayuda o información sobre su paradero.

“Llamé a la cónsul el viernes en la madrugada a preguntarlo cómo iba la búsqueda de mi hermano, y ella me dijo que habían hecho un barrido en hospitales y clínicas, no obstante no habían encontrado a Edwin. ‘Lo único que encontramos fue un cadáver’, cuando ella me dice así me puse a llorar”, indicó Arrieta.

La noche del jueves Arrieta presintió la muerte de su hermano tras intentar dormir en su residencia.

“Yo cierro mis ojos y algo me dice que él no está y después pensé no que me estoy imaginando cosas”, recordó.

Finalmente, entre la información que llegó de la Cancillería comenzaron a corroborar que habían encontrado un cadáver. “Nosotros ya sabíamos que el sábado mi hermano estaba muerto y lo habían asesinado, pero no sabíamos la forma tan cruel de cómo lo habían matado desmembrado de esa forma tan cruel (llora)”.

Sobre Daniel Sancho, la hermana del cirujano afirmó que “yo no sabía que ese individuo existía. Mi hermano era una persona amiguera y tenía amigos por todos los países del mundo y le encantaba viajar”.

En medio de su desgarrador testimonio, Darling se quiebra contra el confeso asesino de Daniel. “Mi hermano no se puede defender. Él va a inventar todo lo que se le ocurra en esa cabeza maquiavélica y dejar a mi hermano como si el fuera el culpable. Por Dios él no se puede defender de todas las mentiras que está diciendo. Lo desmembró físicamente y ahora lo hace moralmente porque no puede defenderse”.

Darling incluso contó cómo se comunicó con Daniel por Instagram y en los mensajes prometió ir a la Policía pero siempre sacó excusas para ir. Hasta que finalmente Sancho fue y quedó detenido.

Entre otros detalles, la hermana del cirujano comentó que los padres del cirujano todavía no conocen los crudos detalles de su muerte. “mis papás son personas de la tercera de setenta años. Mi mamá está destrozada. La salud de mis papás está muy deteriorada. Estoy muy preocupada por mis papás porque no sé si aguanten todo esto”, lamentó.

Por su parte, Miguel González Sánchez, abogado de la familia del cirujano, señaló que la información del caso ha sido escasa y que están buscando que la actuación de la Cancillería colombiana “tome una actitud bastante viva”.

“Edwin no se buscó su propia muerte porque vemos un homicidio con toda la sevicia, con toda la violencia y eso es lo relevante y eso es en lo que tenemos que enfocarnos”, dijo el abogado.

Y añadió que “la familia ha tenido comunicación con el consulado colombiano en Tailandia, pero hasta el momento la información ha sido escasa. A partir de ahí hemos iniciado unas acciones a través de la Cancillería para que sea en tiempo real la información que se está entregando”.

Sobre la cadena perpetua o pena de muerte que Daniel Sancho podría enfrentar, el abogado indicó que la familia del chef y sus abogados están buscando la forma de llevárselo a España.

“Ya un equipo de abogados españoles ha buscado la forma de que se otorgue la libertad a este señor y las autoridades tailandesas han informado que eso no lo van a permitir”. el abogado espera que como víctimas se les den todas las garantías a la familia del cirujano”.

González manifestó que Arrieta era una persona muy entregada a su familia, a la cual llamaba todos los días en la mañana y en la tarde, por lo que se les hizo extraño que desde el miércoles 2 de agosto, no hubo ningún tipo de comunicación:

“A partir de ahí es cuando comienza toda la verificación y corroboración y se enteran de esta situación que poco a poco se fue filtrando. La persona es capturada porque manifestó que está desaparecido el señor Edwin y se le encuentran todos los elementos que apuntaban con contundencia a que él era el homicida”, concluyó el abogado.