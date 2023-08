“Antes de decir cosas al aire hay que confirmarlas”: Paola Ochoa no se salvó de ser regañada en vivo por un error

En la mañana de este viernes 4 de agosto, mientras los periodistas de Blu Radio hablaban del escándalo por las declaraciones de Nicolás Petro, la periodista y columnista Paola Ochoa mencionó una noticia que estaba circulando en redes sociales, aunque no estaba confirmada.

Al aire dio por hecho que el presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña de Gustavo Petro, Ricardo Roa, había salido del país tras conocerse que habían entrado dineros ilegales. Además, aseguró que la junta de Ecopetrol planeaba su salida.

Poco después uno de los compañeros de mesa salió a desmentir la información y dijo que una fuente de la misma mesa directiva le aseguró que esa información era falsa.

“No ha sido citada una junta en Ecopetrlo para evaluar la permanencia o no de Ricardo Roa, el presidente. Esto, en medio del escándalo por las declaraciones de Nicolás Petro sobre el dinero ilegal no reportado ante el CNE de la campaña de Petro”.

Desde Blu Radio agregaron que por el contrario, la junta directiva le manifestó a Roa su respaldo. Además, el presidente de la compañía sigue en Colombia y está ultimando los detalles del informe económico que tendrán que presentar para el próximo martes.

Entonces, al desmentir la junta para evaluar la permanencia de Roa, Ricardo Ospina que por estos días está reemplazando a Néstor Morales, regañó al aire a Paola Ochoa.

“Paola, es que se dicen muchas cosas, y antes de decirlas al aire pues hay que confirmarlas”, le manifestó.

De inmediato en redes sociales varias personas comentaron el hecho. “Lección básica de periodismo en vivo”, dijo una usuaria de Twitter.

Lo cierto es que desde la oposición sí le están pidiendo a Ricardo Roa que renuncie a su cargo.