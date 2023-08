“Yo no soy Uribe, no soy Santos”: Petro tras revelaciones de Nicolás Petro, se comparó con expresidentes

Tras las revelaciones graves de Nicolás Petro en audiencia de medida de aseguramiento este jueves 3 de agosto, en donde admite que a la campaña de Gustavo Petro entraron dineros de dudosa procedencia. El presidente se manifestó luego de las explosivas confesiones de su hijo, negó que hayn ingresado dineros irregulares a su campaña y también se comparó con los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.

Desde Sincelejo, el mandatario, desde la Asamblea Popular Campesina, se comparó con los exmandatarios y dijo que si fuera cierto que dineros irregulares entraron a su campaña, tendría que renunciar, pero con seguridad afirmó que no es así. Pero además, destacó que él no es como algunos expresidentes

“Dije que no interferiría en el proceso judicial, lo voy a respetar, pero como no es un juez el que dijo eso, puedo analizar lo que dijo: tiene una especie de instinto de deseo subliminal y es que, obviamente, si eso fue cierto, este presidente tenía que irse el día de hoy, porque no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, ni ninguno de los que han pasado atrás”, fueron las palabras del presidente.

Pero adicionalmente, el mandatario se refirió al fiscal Mario Burgos, quien afirmó en la audiencia que Nicolás Petro había admitido la entrada sin reportes oficiales de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro, los cuales no habrían sido adecuadamente reportados a las autoridades electorales.

“Tengo que decirle a esa persona no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, no dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido (...) El presidente de la república jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para campañas, ni para nada que tenga que ver con el Gobierno”, concluyó el mandatario.