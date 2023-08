“No hay nadie que puede terminar con este gobierno”: Petro tras confesión de su hijo sobre dineros de campaña

Graves acusaciones realizó Nicolás Petro durante la audiencia de medida de aseguramiento que se surte este jueves el búnker de la Fiscalía, luego de que el fiscal Mario Burgos, revelara que el imputado “aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía, entre ellos la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro y dineros que ingresaron a la campaña que habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley”.

Según Burgos, “Nicolás Petro reconoció que sí recibió altas sumas de dinero de parte de Samuel Lopesierra, Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del ‘Turco’ Hilsaca; y de Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de Cúcuta”.

Ante estas declaraciones, desde Sucre, Sincelejo -en el marco de la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural- el presidente Gustavo Petro inició su intervención refiriéndose a la confesión de su hijo.

“Que mi hijo había dicho que él sabía que había entrado dineros ilegales a mi campaña. Esa afirmación tiene varias formas de analizar. Reitero que no interferiré en el proceso judicial, pero como no es un juez puedo analizar lo que dijo: tiene una especie de instinto de deseo subliminal y es que obviamente si eso fue cierto, este presidente tenía que irse el día de hoy. No soy Uribe, Santos, Duque, ni ninguno de los que han pasado atrás”.

Presidente Petro dijo que no abandonará su cargo

En su discurso, el jefe de estado defendió a su hijo mayor y lo respaldó diciendo que “mi hijo no dijo eso porque a ninguno de mis hijos, ni mis hijas, les he dicho jamás que delincan”.