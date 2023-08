Lo que prometió Petro y lo que hace falta por cumplir en su primer año de gobierno

Este 7 de agosto se cumple el primer año de un gobierno que marcó un revolcón trascendental cuando los colombianos por primera vez escogieron por elección popular a un presidente de izquierda que asumiera los rumbos de la Nación.

“El gobierno Petro, en términos generales en su primer año, no logró materializar dos grandes promesas de campaña. Una de ellas fue sacar adelante las reformas sociales, especialmente la de salud, la laboral y la pensional que por la correlación de fuerzas en el momento en el Congreso pareciera que no van a llegar a buen puerto y la otra gran promesa es la paz total que hasta el momento tiene unos avances parciales”, dijo a PUBLIMETRO el profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte y director del Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado en el Caribe, Luis Fernando Trejos.

Gustavo Petro trazó una agenda social bastante ambiciosa que requería una serie de cambios y transformaciones que están en curso porque dependen de las grandes reformas que se tramitan en el Congreso de la República.

“De este primer año en unos cinco meses se fueron aprobando en el congreso algunas reformas como la tributaria y un resto de periodo más difícil y que esta serie de reformas han sido difíciles de materializar y al mismo tiempo se han presentado dos grandes escándalos. Uno de ellos el del hijo del presidente el diputado Nicolás Petro y otro el de Laura Sarabia que afectan la imagen pública del gobierno”, opinó Ángel Turián, doctor en Derecho Público y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte.

Pobreza extrema

Las metas del gobierno para reducir la pobreza en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) espera que la pobreza monetaria pase de 39 por ciento en 2021 a 30 por ciento en 2026. La meta para la pobreza extrema es pasar del 12,2 por ciento a 3,4 por ciento en el mismo periodo. Es decir que esperan que 3 millones de personas salgan de la pobreza monetaria y otras 4 millones salgan de la extrema.

“De agosto a diciembre se aprueba una reforma tributaria importante para cumplir la gestión de este gobierno y se conforman unas mayorías en el Congreso que hacían pensar que otras reformas podían tener un trámite importante y no tan accidentado como se presentó en la cámara y el congreso”, expuso Turián.

Pero todavía no es claro cómo va a lograr sacar a los colombianos de la pobreza extrema porque la cobertura para su nuevo paquete de subsidios es menor que la de los últimos tres años, cuando el gobierno de Iván Duque tuvo que expandir los subsidios por la pandemia y creó Ingreso Solidario. Muchas de estas reformas están todavía en trámite en el Congreso.

Agricultura

Con la salida de la ministra de Agricultura Cecilia López, el ministerio quedó sin un liderazgo para continuar con estas metas. El Gobierno Petro aspira a llegar a entregar 1,5 millones de hectáreas, que con un promedio de 10 has daría para 150.000 familias y sacar 750.000 personas de la pobreza. Debido a diversos retrasos este jueves 3 de agosto en el marco de la Asamblea Popular Campesina en la que el presidente Petro lanzará oficialmente el Sistema Nacional de Reforma Agraria.

“No vamos a expropiar la tierra, lo que queremos es comprarla”, dijo Petro, quien aseguró que para lograrlo se destinará un recurso específico que fue presentado en el Congreso a la espera de su aprobación. De acuerdo con el jefe de Estado, ese presupuesto sería de “cinco billones de pesos para comprar tierra y entregársela al campesino”.

Esta propuesta de la compra de tierras en medio de la “paz total” es similar a la ya anunciada por el mandatario desde el comienzo de su mandato de comprar 3 millones de hectáreas a los ganaderos para iniciar la reforma agraria que plantea su Gobierno.

“Especialmente en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón en el punto uno de la reforma rural integral es el que más rezago tenía con respecto a los otros acuerdos que se habían pactado en La Habana”, anotó Trejos.

Las promesas del Gobierno del presidente Gustavo Petro a un año de ser presidente

Educación

Este ministerio también sacudido por la salida del ministro Alejandro Gaviria quedó en manos de la viceministra en ese momento Aurora Vergara Figueroa.

También hay que destacar que el presidente Petro sancionó la Ley 2307 del 31 de julio del 2023, por medio de la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones públicas de educación superior, la también llamada matrícula cero.

Se trata de una ley muy esperada, al ser esta una petición desde hace años del movimiento estudiantil. Con la norma se establece que a partir de ahora “el Gobierno nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en Instituciones de Educación Superior Pública”.

“La presente ley establece los lineamientos para regular la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país, con el fin de eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa”, dice el primer artículo de la norma.

Medio Ambiente

En su plan de gobierno, el presidente Petro, se comprometió a no construir nuevas hidroeléctricas de embalse, a crear un instituto nacional de energías limpias y a la transición a energías limpias.

El nuevo gobierno se planteó dos desafíos fundamentales que debe enfrentar para lograr la transformación económica: el primero es la promoción de una economía descarbonizada, y el segundo es pasar de una economía que dependa más de la producción local que extranjera.

La clave para afrontar este reto de impulsar la productividad local son las cuestiones de gobernanza y acceso al agua, como detalló el programa de gobierno de Petro, cuya gestión también es fundamental para su ambición de convertir a Colombia en un país “líder en la lucha contra el cambio climático”. Para lograrlo, Petro propone un ordenamiento territorial alrededor del agua que impulse actividades productivas acordes con la protección de la naturaleza. En el tema del agua en el departamento de La Guajira el avance se dio con el primer decreto aprobado para la gobernanza del agua.

De igual forma, destacó en su carta de renuncia, la saliente ministra Irene Vélez los avances en energías renovables, haciendo mención del primer proceso competitivo de energía eólica costa afuera en Colombia, Latinoamérica y el Caribe, el cual se llevará a cabo en agosto de 2023.

Salud

Petro en sus promesas deseaba consolidar un sistema centralizado único con una red pública hospitalaria financiada por el presupuesto nacional y que concentre sus esfuerzos en la prevención.

Una de sus propuestas era crear un sistema único, público, universal, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera de las EPS; sin régimen contributivo y subsidiado; financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas. De esta manera, asegura el presidente en su plan de gobierno, podrá garantizarse el derecho fundamental a la salud.

Sin embargo, tras los tropiezos de esta reforma en el Congreso y la salida de la ministra Carolina Corcho, esta transformación en la salud está en proceso de ser ajustada por el nuevo ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para volver a ser presentada en la legislatura.

“La reforma a la salud generó varias crisis y salidas prematuras en el gobierno como la ministra Corcho que libró muchas batallas fuertes y termina esta reforma con un debate muy ajustado y no logra la aprobación. Ahora preocupa que las mayorías en el congreso ya no las tiene el gobierno. Pierde liderazgo en la presidencia del Senado y en otras comisiones donde hay otras reformas e intereses en la agenda legislativa. Falta la aprobación de seis grandes reformas con una participación precaria del gobierno y con una bancada de gobierno no tan experimentada como la tuvo en sus primeros meses”, detalló Turián.

Paz total

Desde que asumió el poder, el presidente mantiene la promesa de alcanzar un acuerdo perfecto de paz con todos los grupos guerrilleros, sin embargo esto todavía no se ha materializado y lograrlo no ha sido fácil.

“Hasta el momento la paz total tiene unos avances parciales teniendo como eje de la misma, la mesa de negociación con el ELN y el eventual inicio de negociaciones con el estado mayor central pero lo que nos muestra la evidencia es que esta paz no será total sino parcial, porque las organizaciones criminales de alto impacto que no tienen reconocimiento político en este momento no estarían incluidas dentro de esa política”, concluyó el profesor Trejos.

