Junto a Johana Bahamón, Francia Márquez visitó Cárcel La Modelo y estos fueron sus compromisos

Por primera vez en 66 años, una vicepresidenta visita la cárcel La Modelo y llegó para hacer compromisos para con la población carcelaria del país. Junto a la actriz y activista colombiana, Johana Bahamón, la vicemandataria Francia Márquez realizó un recorrido y se comprometió a trabajar por la educación para los convictos y convictas del país.

La ahora ministra de la Igualdad visitó el centro carcelario en el marco del programa adelantado por la Fundación Acción Interna - Segundas Oportunidades y las capacitaciones que brinda el MIT (Massachusetts Institute of Technology) a los internos. Márquez recalcó su compromiso de buscar condiciones dignas de vida para quienes hoy están privados de la libertad, lo cual se logra, fundamentalmente, con educación.

“Para mí, estos sistemas (carcelarios) siguen siendo la continuidad de un sistema esclavista, como lo dice Ángela Davis. Ojalá algún día podamos, como humanidad, poder erradicar las cárceles. En el caso de Colombia, sabemos que la mayoría de cárceles tienen a las poblaciones en condiciones inhumanas, que no dignifican al ser humano, más allá de lo que se le esté imputando. Nosotros decimos “hasta que la dignidad se haga costumbre”, y eso significa velar por las garantías y los derechos de las poblaciones vulnerables. Y una de esas tantas poblaciones es la carcelaria”, aseguró.

Según la Vicepresidenta, la mayor posibilidad que tiene el ser humano para hacer su proyecto de vida es con la educación. Por ello, aseguró creer “profundamente” en la educación como un medio, no solo para quienes han caído en el delito sino también para quienes están en riesgo de caer en este.

Márquez destacó la labor que realiza la actriz y activista Johana Bahamón como directora de la Fundación Acción Interna - Segundas Oportunidades, que busca dignificar la vida de las personas que se encuentran en prisión y las pospenadas. En este sentido, la también ministra ratificó su compromiso de contribuir a tratar de cambiar las condiciones de vida de todos los colombianos que viven en condiciones de injusticias e inequidad, y que precisamente la educación será una de las metas principales.

“Uno de mis sueños es lograr que una cárcel de estas la volvamos una universidad. Hace varios años escuchaba a un político celebrar porque teníamos la cárcel más grande de América Latina, la de Jamundí, y yo lo interpelé diciendo que a mí eso no me hace celebrar, me haría celebrar si tuviéramos en Colombia la universidad más grande de América Latina (…) Tenemos que buscar que el programa ‘Universidad en tu territorio’ llegue a las cárceles y que cuando ustedes salgan de aquí, salgan con una profesión que les ayude en su camino de vida, a hacer sus sueños realidad y a contribuir en la edificación de esta sociedad, que todavía se sigue reconstruyendo. Ese es el desafío que tenemos”, concluyó la Vicepresidenta.